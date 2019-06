César Acuña niega influencia dentro del CNM: "Ni siquiera sabía sus funciones"

El ex candidato presidencial César Acuña acudió a la fiscalía esta mañana para declarar por sus presuntas vinculaciones con irregularidades en el nombramiento de ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como Iván Noguera.

Antes de entrar a la sede del Ministerio Público, el presidente del partido Alianza para el Progreso negó que haya tenido siquiera un interés en favorecer a algún postulante en el año en que se cometieron las supuestas irregularidades.

"No tengo nada que ver en su nombramiento (de Iván Noguera). Fue en el 2014 y quienes eligen a los consejeros son rectores de las universidades privadas. Yo no he sido rector. Tampoco tenía ningún interés en ese tiempo. Ni siquiera sabía las funciones del CNM y no ha habido ningún interés para que salga electo tal o cual consejero", aseguró César Acuña.

Según las indagaciones fiscales, el ex alcalde de Olmos Willy Serrato ha manifestado que César Acuña y su hermano Humberto Acuña le solicitaron ayuda para que Iván Noguera fuera nombrado consejero del CNM, como representante de las universidades privadas.

"Lo que ha dicho (Willy Serrato) es completamente falso. Parece que está mintiendo porque a quien representó el señor Noguera es a Telesup. Ha puesto mi nombre para no decir que quien lo propuso fue la universidad Telesup", comentó el ex candidato presidencial ante esta versión.

César Acuña también negó que haya tenido algún tipo de influencia en nombramientos realizados dentro del CNM a favor de jueces supremos.

"Si nada tengo que ver con la elección de consejeros, tampoco tendría que ver con la elección de (jueces) supremos porque quien elige no es César Acuña, son los consejeros", indicó para luego asegurar que irá a declarar "a donde lo llamen".