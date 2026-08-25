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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El revés electoral de Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones del 12 de abril pasado no ha significado necesariamente el fin de su presencia en el aparato estatal. Mientras el partido de César Acuña se prepara para afrontar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) y también para un proceso de reinscripción inminente al no haber pasado la valla ni logrado representación congresal, al menos cinco funcionarios identificados en distintas entidades públicas, vinculados a la agrupación, continúan o incluso han sido nombrados recientemente por la actual administración de la presidenta Keiko Fujimori.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.