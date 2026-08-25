Quizás el caso más mediático ha sido el del abogado Juan Carlos Gonzales Hidalgo, quien apenas dos días después del cambio de mando, el 30 de julio pasado, fue designado como secretario general del Ministerio de Salud, un cargo clave en la cartera que encabeza el ministro Luis Dyer.

Gonzales ha sido señalado como sobrino político de Acuña, un vínculo que, desde la dirigencia del partido, aseguran que ya no existe. Pero en el pasado también se desempeñó como apoderado, personero y director nacional de Ética, Honor y Justicia, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En marzo de 2023, Gonzales renunció formalmente a su militancia en el partido.

Pero quien no se desvinculó de APP, al menos formalmente, fue el biólogo José Edgardo Allemant Sayán. El pasado 4 de agosto fue nombrado como director general de Acuicultura, un cargo que responde a uno de los viceministerios del Ministerio de la Producción, encabezado por el ministro Juan Carlos Requejo Alemán.

Allemant Sayán es militante del partido de Acuña y, a fines de octubre de 2025, ya había sido designado en el mismo cargo durante el gobierno del expresidente José Jerí, aunque solo permaneció siete meses en el puesto.

Pero también hay quienes fueron nombrados en gestiones pasadas y continúan en sus cargos. En la práctica, casi una suerte de ratificación. Un ejemplo de ello es el caso de la socióloga Jessica Milagros Tumi Rivas, quien fue nombrada durante la gestión de Dina Boluarte como directora ejecutiva del Programa de Empleo Temporal - Llamkasun Perú y quien, desde entonces, ha logrado permanecer en ese puesto.

Tumi no es una afiliada más de APP, sino que llegó a acompañar la plancha presidencial de César Acuña en las últimas elecciones como candidata a la primera vicepresidencia. También encabezó la lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. La funcionaria continúa vinculada al partido y al frente del programa estatal, que depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Tumi acompañó al ministro Sheput a Villa el Salvador, donde se activó el programa de empleo temporal a favor de los afectados por el impacto de las lluvias. (Foto: Ministerio de Trabajo)

Este sector —en la era de Keiko Fujimori— está encabezado por el ministro Juan Sheput, quien en 2021 se sumó a la campaña acuñista para las elecciones generales de ese año, una época en la que llegó a indicar que César Acuña era, en sus palabras, “el que mejor perfil tiene para la presidencia del Perú”.

“Cuarto Poder” reveló el último domingo que al menos seis servidores de Llamkasun Perú aportaron sumas de dinero a la campaña de Tumi. Sheput ha defendido su permanencia e indicó que “mientras no se demuestre algo incorrecto, va a seguir”. Agregó que la funcionaria le ha comunicado la renuncia a su militancia, aunque esto aún no se formaliza en el portal del JNE.

A la lista también se suman Iván Renatto Barrera Egoavil, director de la Red Asistencial Huánuco de EsSalud, y Ricardo Arturo Bernaola Zevallos, director encargado de la Red Asistencial Jaén de EsSalud. El Seguro Social de Salud (EsSalud) depende del Ministerio de Trabajo, a cargo de Sheput.

Barrera ocupa el cargo desde setiembre de 2023 y presentó su renuncia a APP el 30 de julio de este año; es decir, apenas dos días después de la asunción de Fujimori. Bernaola ocupa ese cargo desde julio de 2025 y presentó su renuncia a APP el pasado 14 de agosto; igualmente poco después del cambio de mando.

El doble reto de APP

Desde APP niegan que exista una cuota política o algún acuerdo con el gobierno de Keiko Fujimori. Su secretario ejecutivo nacional, Luis Valdez, aseguró que ni César Acuña ni la agrupación han propuesto o recomendado funcionarios para integrar los distintos gobiernos. Sí dijo que algunos militantes pueden ser convocados por su trayectoria y experiencia, y que la agrupación no puede negarles esa posibilidad.

“César Acuña y Alianza para el Progreso jamás, ni en este gobierno ni en gobiernos anteriores ha propuesto o ha recomendado a funcionarios, ministros, técnicos para que trabajen en los distintos gobiernos. Siempre se ha cuestionado que algunos apepistas trabajen en los gobiernos de turno, pero yo descarto categóricamente de que eso haya sido una propuesta, iniciativa, recomendación, injerencia de Alianza para el Progreso o de su fundador”, dijo Valdez a El Comercio.

“Claro, también entendemos que hay pues técnicos que trabajan en la administración pública muchos años y que, claro, por su trayectoria, por su desempeño, por su capacidad, pues son llamados en los distintos gobiernos. Y claro, nosotros no podemos oponernos ni negarles esa posibilidad. Mostramos una actitud neutral, no opinamos ni a favor ni en contra. Cada gobierno será finalmente responsable por las designaciones de sus funcionarios. Nosotros nos mantenemos siempre al margen”, agregó.

En el caso específico de Gonzales Hidalgo, aseguró que actualmente ya no es pareja o esposo de ninguna sobrina de Acuña, por lo que “hoy por hoy no es su sobrino político”.

Todo esto ocurre mientras APP intenta recomponerse después del resultado de las elecciones generales, cuando no superó la valla electoral y no logró poner ningún representante en Congreso de la República. Valdez afirmó que son conscientes de que haber adoptado una postura “pro gobernabilidad” durante un período difícil como el 2021-2026 iba a significar un “costo político”, el cual asumen. Aun así, dijo que están convencidos de que el resultado de abril será revertido en las ERM 2026, donde esperan ganar el mayor número de gobiernos regionales y municipios. También dijo que ya tienen la mirada puesta en el proceso de reinscripción de la agrupación.

Luis Valdez Farías, secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso (APP), junto a César Acuña. (Fotos: César Saucedo / GEC)

“Había un sector de la población, digamos, que estaba en contra de [Pedro] Castillo, y nosotros decidimos apostar por la gobernabilidad, por la estabilidad. En su momento hubo un sector importante que estuvo en contra de Dina Boluarte, y decidimos seguir apostando por la gobernabilidad, la estabilidad, la viabilidad, la democracia. Eso de todas maneras iba a significar un costo político, porque la población no quería ni a Pedro Castillo ni a Dina Boluarte. Y Alianza para el Progreso entendió en ese momento que tenía que jugar un rol político, aun cuando éramos conscientes del costo que finalmente se dio”, expresó el dirigente de la agrupación.

Según un análisis del Instituto AKLLA Perú, APP es el partido que más candidaturas ha presentado para las ERM 2026, lo que evidencia su apuesta por esta elección [ver gráfica]. En suma, son más de 1,190 postulaciones las presentadas para las elecciones de octubre próximo, de las cuales ya el 62% logró a tener su inscripción y podrían estar en carrera. Esa es la primera prueba.

Tras el revés electoral , APP pone sus fichas en las ERM 2026 El partido de César Acuña concentra sus candidaturas en las elecciones regionales y municipales de octubre. Regional Avance 60% 15 de 25 disponibles Se han inscrito 8 60% Municipal provincial Avance 71,4% 140 de 196 disponibles Se han inscrito 75 71,4% Municipal distrital Avance 61,1% 1.036 de 1.696 disponibles Se han inscrito 621 61,1% Dato clave APP ha presentado candidaturas en 1.191 de 1.917 jurisdicciones disponibles, con un avance general de 62,1%. Fuente: Instituto AKLLA Perú al 21 de agosto del 2026. Sujeto a margen de variación hasta el 4 de setiembre.

Sin embargo, a partir de enero de 2027, el partido perderá su inscripción como partido político, como consecuencia de no haber pasado la valla en abril, y ciertamente lo que le espera a la agrupación no es tarea sencilla.

"Fuimos un partido que marcamos un equilibrio, una balanza. Y eso de todas maneras nos iba a significar un costo; lo asumimos desde el primer momento". Luis Valdez Secretario ejecutivo nacional de APP.

Además de cumplir con los requisitos formales como presentar un ideario, estatutos y comités, entre otros, deberá acreditar tener más de 27.300 militantes, pero también reunir las firmas de 605.033 adherentes; es decir, de ciudadanos que respalden su proyecto político y, por ende, su retorno.

En opinión de José Tello, presidente del Instituto AKLLA Perú, un resultado favorable en las elecciones de octubre podría facilitarles el proceso de reinscripción al de alguna manera oxigenar a toda la maquinaria partidaria. Es decir, con una mejor capacidad operativa.

Sin embargo, un resultado desfavorable, en cambio, terminaría por perjudicarlos. “No es un tema tan sencillo”, remarcó Tello. Nuevamente, es el ciudadano quien decidirá.