El excandidato a la presidencia por Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, presentó una querella contra el periodista de investigación Christopher Acosta por el presunto delito de difamación, tras la publicación de su libro “Plata como cancha”, y exigió el pago de una reparación civil de S/100 millones.

En conversación con este Diario, Acosta consideró que este tipo de acciones por parte de César Acuña, buscan “amedrentar a un periodista que se ha encargado de investigar su vida, su pasado, su presente, su fortuna, a mí me queda que es el único fin que persigue, que es una venganza judicial sobre lo que considera ha sido un libro que lo ha difamado”.

El periodista explicó que luego de haber sido admitida la demanda en su contra, el Poder Judicial ha programado una primera audiencia virtual para el próximo 9 de agosto, donde se iniciará con la presentación de cargos.

“Él (Acuña) dice que el libro tiene afirmaciones, un total de 54, que considera que son agraviantes a su persona, lo que me sorprende es que la mitad de las cosas que señala que lo agravian son declaraciones de terceros, exparejas, extrabajadores, entonces son frases o declaraciones con nombre y apellido sobre él, pero me las pone como frases agraviantes, no son necesariamente frases mías”, señaló.

Acosta agregó que el líder de APP también ha incluido como “frases agraviantes” declaraciones que él mismo ha ofrecido a los medios.

“No reconoce como suyas declaraciones que ha dado previamente, el libro además de revelar temas nuevos sobre su fortuna y poder político, recopila también un poco su pasado político, hay un trabajo importante de archivo de donde se ha tomado declaraciones textuales que él ha dado a algunos medios y que no reconoce como suyas, probablemente no recuerde cosas que dijo en el pasado, pero se ha documentado por los medios”, sostuvo.

El periodista recordó que en marzo, Acuña presentó una denuncia ante Indecopi para impedir la comercialización del libro, tras alegar que la frase “plata como cancha” era de su autoría y tenía derecho sobre ella.

Acosta explicó que ya presentó sus descargos y que Indecopi tiene un plazo de cuatro meses para resolver el caso.

“Estoy seguro que si el libro sería positivo para sus fines políticos él no tendría ningún problema en que alguien use la frase plata como cancha’”, dijo.

Abogado de Acuña: “No es ninguna amenaza”

Enrique Ghersi, abogado de César Acuña, señaló a El Comercio que se recurrió al Poder Judicial para que establezca si hubo o no “afectación al honor”.

Puntualizó que “no es ninguna amenaza”, y que Acosta pudo publicar el libro “libremente”.

“Lo ha promocionado, lo ha vendido, el señor Acuña ha tenido que soportar la publicación de este libro, ha tenido toda la libertad de publicar y si el libro incurre en violación a la ley tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, no es ninguna amenaza, el ya publicó”, dijo.

Según dijo, el libro “recoge versiones no contrastadas, hace afirmaciones sin ningún sustento, transcribe literalmente frases que son insultantes contra el honor del señor Acuña”.

“Ha habido una grave afectación al honor y el monto (de reparación civil) ha sido establecido en función de esa afectación, el señor Acuña siempre ha sido una persona tolerante con la crítica, es una persona afable, simpática, pero este libro no es un libro de investigación, reúne elementos claramente de una difamación”, añadió.

¿Qué dijo Acuña?

En medio de la primera vuelta, en una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, César Acuña afirmó que no presentaría una demanda contra Christopher Acosta.

En marzo, además, Acuña aseguró, en diálogo con RPP, que permitiría que el libro circule con otro nombre. “Claro que sí, ahorita solamente estoy reclamando mi derecho a la editorial. [...] La frase ‘Plata como cancha’ la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años. Parece que la editorial no se imaginó que esa marca estaba registrada a mi nombre”, dijo.

Luego, el 20 de mayo pasado, Acuña escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que condenaba “la violencia contra los medios de comunicación” y aseguraba que APP “respeta la labor que cumplen los reporteros”. “No permitiremos amenazas y persecución a la prensa. Ningún candidato debe amedrentar a los medios ni azuzar a sus partidarios para que agredan a los periodistas”, exclamó.

Condenamos la violencia contra los medios de comunicación. @Peru_APP respeta la labor que cumplen los reporteros. No permitiremos amenazas y persecución a la prensa. Ningún candidato debe amedrentar a los medios ni azuzar a sus partidarios para que agredan a los periodistas. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) May 20, 2021





