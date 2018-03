César Acuña se pronuncia tras renuncia de PPK a la presidencia

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, consideró que la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) esta tarde a la Presidencia de la República ha sido lo mejor para el país.

“La decisión que ha tomado el señor presidente la respetamos. Creo que ha sido lo mejor para el país. Este país quiere estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social”, dijo en un video que compartió en redes sociales.

No vamos a permitir que ningún corrupto robe a los peruanos. @Peru_APP fiscalizará al nuevo ejecutivo para poner fin a la corrupción. #RenuncióPPK pic.twitter.com/rmYZlWzVYK — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) 21 de marzo de 2018

César Acuña añadió que su partido político apoyará al “nuevo gobierno”, que debe liderar Martín Vizcarra. “Si bien es cierto que apoyaremos en lo bueno para el Perú, seremos los más fiscalizadores”, expresó.

“Alianza para el Progreso se compromete a fiscalizar lo más que podamos. No vamos a permitir que los corruptos roben a los peruanos, no vamos a permitir que ningún gobierno viva de los peruanos”, anotó el ex candidato presidencial.

Y en un tuit publicado minutos después, César Acuña indicó que la bancada de su agrupación ha demostrado que “no negociamos los intereses de los peruanos”, pues “su firmeza para luchar contra la corrupción ha sido determinante en el final de esta triste etapa”.

