César Acuña denuncia intento de perjudicar su candidatura tras prisión preventiva contra su hermano Óscar. (Foto: Andina)
César Acuña denuncia intento de perjudicar su candidatura tras prisión preventiva contra su hermano Óscar. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El precandidato presidencial de , , salió en defensa de su hermano , sobre quien por estar presuntamente involucrado en el caso Qali Warma.

LEE: Francisco Tudela: “Sin el almirante Giampietri, el rescate de los rehenes hubiera fracasado”

El líder de APP calificó como “injusta” la decisión judicial y criticó a la fiscalía que investiga a su hermano. El operativo de allanamiento y las pesquisas están a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

“Lo están investigando o han ordenado prisión preventiva sin haberlo llamado un solo día. Además, no sé qué calidad de fiscales han calificado este tema. Se dice que hay tráfico de influencias, pero no calza, porque en la carpeta fiscal está clarísimo que se trata de un préstamo, expresó.

Se dictó la orden de detención contra Oscar Acuña por presunto tráfico de influencias.
Se dictó la orden de detención contra Oscar Acuña por presunto tráfico de influencias.
Operativo de allanamiento estuvo a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, quien el miércoles informó que en este caso también se investiga a Óscar Acuña Peralta, debido a su presunta participación en el esquema de tráfico de influencias. (Foto: Ministerio Público)
Operativo de allanamiento estuvo a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, quien el miércoles informó que en este caso también se investiga a Óscar Acuña Peralta, debido a su presunta participación en el esquema de tráfico de influencias. (Foto: Ministerio Público)

Acuña insistió en que prestar dinero no constituye un delito y pidió que el proceso se realice respetando el derecho a la defensa. “Esperemos que lo investiguen. Siempre digo: quien haya cometido un delito, a la cárcel. Estamos pidiendo que se le investigue en libertad. Es una persona que no camina solo, es minusválido, necesita compañía, y ni siquiera eso la fiscalía ha tomado en cuenta, afirmó.

El exgobernador regional también sugirió que detrás del caso hay un intento de perjudicarlo políticamente. “Parece que acá no es Oscar Acuña, es en contra de César Acuña. Quieren hacer daño a la familia. Como saben que voy a ganar, creen que esto me va a desanimar; al contrario, voy a trabajar más”, dijo.

Acuña declaró durante las elecciones internas de su partido. Al respecto, dijo que APP se encuentra preparada para asumir un rol protagónico en la política nacional.

“A los 25 años del partido, ya le corresponde a APP la oportunidad de gobernar el Perú”, afirmó.

MÁS: Vocero de mineros informales encabeza lista de Renovación Popular

Aseguró que su experiencia es un activo para la gestión pública y que gobernar significa “servir al Perú”. Por ello, dijo, el país necesita un punto de quiebre en la conducción nacional.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC