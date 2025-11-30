El precandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, salió en defensa de su hermano Óscar Acuña, sobre quien se dictó una orden de allanamiento y detención preliminar por estar presuntamente involucrado en el caso Qali Warma.

El líder de APP calificó como “injusta” la decisión judicial y criticó a la fiscalía que investiga a su hermano. El operativo de allanamiento y las pesquisas están a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta.

“Lo están investigando o han ordenado prisión preventiva sin haberlo llamado un solo día. Además, no sé qué calidad de fiscales han calificado este tema. Se dice que hay tráfico de influencias, pero no calza, porque en la carpeta fiscal está clarísimo que se trata de un préstamo ”, expresó.

Se dictó la orden de detención contra Oscar Acuña por presunto tráfico de influencias.

Operativo de allanamiento estuvo a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, quien el miércoles informó que en este caso también se investiga a Óscar Acuña Peralta, debido a su presunta participación en el esquema de tráfico de influencias. (Foto: Ministerio Público)

Acuña insistió en que prestar dinero no constituye un delito y pidió que el proceso se realice respetando el derecho a la defensa. “Esperemos que lo investiguen. Siempre digo: quien haya cometido un delito, a la cárcel. Estamos pidiendo que se le investigue en libertad. Es una persona que no camina solo, es minusválido, necesita compañía, y ni siquiera eso la fiscalía ha tomado en cuenta ”, afirmó.

El exgobernador regional también sugirió que detrás del caso hay un intento de perjudicarlo políticamente. “Parece que acá no es Oscar Acuña, es en contra de César Acuña. Quieren hacer daño a la familia. Como saben que voy a ganar, creen que esto me va a desanimar; al contrario, voy a trabajar más” , dijo.

Acuña declaró durante las elecciones internas de su partido. Al respecto, dijo que APP se encuentra preparada para asumir un rol protagónico en la política nacional.

“A los 25 años del partido, ya le corresponde a APP la oportunidad de gobernar el Perú”, afirmó.

Aseguró que su experiencia es un activo para la gestión pública y que gobernar significa “servir al Perú”. Por ello, dijo, el país necesita un punto de quiebre en la conducción nacional.