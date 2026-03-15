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César Acuña sobre cuestionamientos al jefe de EsSalud: “Yo no tengo que ver en absoluto en el nombramiento”. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
César Acuña sobre cuestionamientos al jefe de EsSalud: “Yo no tengo que ver en absoluto en el nombramiento”. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, se pronunció sobre los cuestionamientos al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, quien mantiene vínculos con dicha agrupación política. En declaraciones a la prensa, el también líder del partido negó haber tenido participación en su designación.

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