El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, se pronunció sobre los cuestionamientos al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, quien mantiene vínculos con dicha agrupación política. En declaraciones a la prensa, el también líder del partido negó haber tenido participación en su designación.

“Es algo que me preocupa y molesta porque yo no tengo la culpa que el presidente haya nombrado a una persona que milita en APP. Yo no tengo que ver en absoluto en el nombramiento, yo ni lo conozco. Recuerden que son 500 mil militantes de APP”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que no se puede asumir que cualquier designación de un militante de su partido responda a su intervención. “Con esa lógica, si es de APP, Acuña. Entonces esos 500 mil militantes no tendrían derecho a trabajar, no tendrían derecho a servir al país”, manifestó.

Acuña también cuestionó que su nombre sea mencionado cada vez que se producen cambios en cargos públicos. “La verdad a mí un poco me inquieta que cuando se nombra a un ministro, Acuña; se cambia un director, Acuña. Es injusto, yo lo veo hasta casi como un acoso a César Acuña”, indicó.

El líder de APP añadió que la designación de funcionarios no le genera beneficios personales. “Yo no gano nada que alguien sea presidente. En lo absoluto me suma, tampoco me resta, pero no me interesa”, señaló.

Respecto a los antecedentes, Luis Rosales Pereda postuló en el 2014 con Alianza para el Progreso a la alcaldía distrital de Santo Tomás, en Cutervo (Cajamarca). Además, según registros del Congreso, en el 2023 sostuvo una reunión con la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros, entonces presidenta de la Comisión de Salud.

Posteriormente, en el 2024, recibió en Lambayeque a la parlamentaria María Acuña Peralta, hermana de César Acuña, cuando se desempeñaba como intendente macro regional norte de la Superintendencia Nacional de Salud. No obstante, en sus recientes declaraciones juradas de intereses consignó que no participa en organizaciones políticas.