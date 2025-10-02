El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se refirió este jueves a una eventual postulación del ministro saliente de Justicia, Juan José Santiváñez, por su partido de cara a las elecciones del 2026.

En diálogo con Canal N, Acuña señaló: “Todavía no se ha acercado con nosotros, no hemos conversado y recuerden que los partidos también tienen que buscar las mejores posibilidades, gente que sume y no reste. En ese sentido, todavía hay tiempo”.

Agregó que su agrupación tiene como aspiración que “quien postule a APP tenga las mejores credenciales”. Consultado sobre si Santiváñez reúne cualidades para una candidatura al Congreso, el líder de APP respondió: “La verdad no sé, tendría que evaluarlo el partido que lo acepte”.

El día de ayer, Santiváñez presentó su renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a menos de dos meses de haber jurado en el cargo. En su carta, dirigida a la presidenta Dina Boluarte, afirmó que la decisión responde a “el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas”.

Cabe recordar que, horas antes de oficializar su salida, la Mesa Directiva del Congreso había anunciado que la moción de censura en su contra sería debatida y votada el viernes 3 de octubre, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento.