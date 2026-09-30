icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

César Astudillo es el primer ministro del Gobierno de Keiko Fujimori que enfrenta un pedido de censura.
César Astudillo es el primer ministro del Gobierno de Keiko Fujimori que enfrenta un pedido de censura.
Por Martín Calderón

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, se cayó este miércoles 30 luego de que tres diputados del Partido Cívico Obras retiraran sus firmas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.