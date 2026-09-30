La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, se cayó este miércoles 30 luego de que tres diputados del Partido Cívico Obras retiraran sus firmas.

La iniciativa, presentada por Juntos por el Perú, perdió el respaldo de Víctor Piñán, Heber López y Luis Masco. Los tres enviaron oficios a la Oficialía Mayor del Congreso para solicitar que sus firmas fueran retiradas de la moción.

Con ello, la propuesta pasó de contar con 35 firmas a tener 32, una menos de las 33 requeridas para su presentación.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, suspendió la sesión del pleno prevista para este jueves 1, en la que se iba a tratar la moción.

La moción había sido presentada bajo el argumento de que el ministro Astudillo ha mostrado “incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Para aprobar la moción se requería el voto de más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara de Diputados, es decir 66.

El pedido para remover al titular del Interior fue presentado principalmente con las firmas de la bancada liderada por el excandidato presidencial, excongresista y exministro del golpista Pedro Castillo, Roberto Sánchez, así como diputados de Obras y del Partido del Buen Gobierno.

Inicialmente, la moción partió con 35 votos (de los firmantes). Si se proyectaba el respaldo de esas tres bancadas sumaba 64.

Sin embargo, el senador Daniel Barragán (Partido Obras) anunció este miércoles que la bancada de diputados de su partido no respaldaría el pedido.

Además, el bloque de Ahora Nación, que podría haber inclinado la balanza acordó “por mayoría” tampoco votar a favor de la destitución de Astudillo, también senador de Fuerza Popular y general del Ejército en retiro.

La Junta de Portavoces de Diputados ya había acordado que el debate se prolongue durante tres horas, distribuido de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios que conforman la cámara, sin minutos adicionales, ni interrupciones.

VIDEO RECOMENDADO