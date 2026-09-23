El vocero de Obras en la Cámara de Diputados, Víctor Piñán, anunció que su bancada apoyará la moción de censura promovida por Juntos por el Perú contra el ministro del Interior, César Astudillo.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), indicó que su decisión se basa en que la ciudadanía exige seguridad y respuestas, y que la gestión de Astudillo enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados ante la inseguridad ciudadana.

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“Debido a los cuestionamientos a la gestión del ministro del Interior, César Astudillo, y ante la falta de resultados frente a la creciente inseguridad ciudadana, desde la bancada Obras nos sumamos a la moción de censura para que responda políticamente por la conducción de su sector”, expresó.

“La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país”, agregó en dicha red social.

Debido a los cuestionamientos a la gestión del ministro del Interior, César Astudillo, y ante la falta de resultados frente a la creciente inseguridad ciudadana, desde la bancada OBRAS nos sumamos a la moción de censura para que responda políticamente por la conducción de su… pic.twitter.com/GP2vGbc3Py — Victor Piñan (@VictorPinanM) September 23, 2026

Como se recuerda, la bancada de Juntos por el Perú impulsará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, según anunció el diputado Ernesto Zunini, tras cuestionar la respuesta del Gobierno frente al asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo.

“El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla? Reasignar al general (Víctor) Revoredo no esclarece responsabilidades ni explica qué falló”, señaló al sostener que Aponte Polo había denunciado amenazas contra su vida antes de ser asesinada.

“Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la bancada Juntos por el Perú impulsaremos una moción de censura contra el ministro del Interior”, afirmó.

El diputado también hizo un llamado a las demás bancadas para respaldar, según su planteamiento, la derogatoria de leyes que considera obstáculos para la lucha contra el crimen.

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“Hago un llamado a todas las bancadas para asumir con celeridad la derogatoria de las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen, cerrarle paso a la impunidad y avanzar en una verdadera reforma policial”, remarcó.