El ministro del Interior, César Astudillo, podría afrontar una moción de interpelación en la Cámara de Diputados. (Foto: GEC)
El ministro del Interior, César Astudillo, podría afrontar una moción de interpelación en la Cámara de Diputados. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El vocero de Obras en la Cámara de Diputados, Víctor Piñán, anunció que su bancada apoyará la moción de censura promovida por Juntos por el Perú contra el ministro del Interior, César Astudillo.

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