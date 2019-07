Congresista Campos afirma que se allana a la investigación de la fiscalía

El congresista César Campos (Fuerza Popular) afirmó este martes que se allana a la investigación preliminar en su contra abierta por la Fiscalía de la Nación luego que un trabajador de su despacho denunciara que le solicitó un porcentaje de su sueldo mensual.

“Ayer en la tarde, a eso de las 5 p.m. me notificaron. En menos de 24 horas hicieron todo esto, creo que es parte del proceso y hay que seguirlo. Me allano a todo eso”, aseveró en entrevista con RPP.

La investigación la realizará la Fiscalía Especializada en Delitos de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, a cargo Luzgardo Ramiro González Rodríguez.

Sin embargo, César Campos consideró que el Ministerio Público ha actuado “rápidamente” en su caso, “quizá”, dijo, porque pertenece a Fuerza Popular.

“Conocemos casos de este tipo de denuncias y nunca han actuado tan rápidamente, quizá sea porque pertenezco a Fuerza Popular, solo por ello puedo entender que lo hayan hecho y ni siquiera teniendo algún indicio razonable. Entenderé que es el trabajo de ellos y yo me allano a todo”, dijo.

Además, César Campos señaló que conversará con su bancada y tomará una decisión respecto a un posible alejamiento mientras duren las investigaciones, tal como lo mencionó el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino.

“Si ellos me lo piden, lo haría, pero por mi parte no lo haría porque -para empezar- no tengo culpabilidad en esto, en nada. No existe ningún audio donde estoy pidiendo para mí algún dinero o que existe algo en el cual me hayan depositado algún dinero a mi cuenta. No existe nada de eso. Nunca he pedido a nadie”, expresó.

El parlamentario indicó que si la bancada le solicita dé un paso al costado, lo haría por el beneficio de la agrupación, pero reiteró su inocencia.

“No es que no quiera [apartarme de la bancada], es que no me siento culpable de nada y al sentirme inocente no tendría por qué pretender escapar de algo. Yo soy inocente porque yo no cobré ni pedí […] pero si creen que por el beneficio de la bancada tendría que hacerlo, pues lo haré”, acotó.