Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Juez ordena la ubicación y captura de César Combina: la historia y el caso detrás de su declaratoria como reo contumaz
Un juez de Trujillo declaró reo contumaz a César Combina, excongresista y actual aspirante a precandidato presidencial por el partido Avanza País. Con ello, se ordenó a la Policía Nacional del Perú (PNP) su ubicación y captura para que sea llevado ante el tribunal, el cual lo juzgará por el delito de difamación agravada.

