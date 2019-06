César Hinostroza acepta haberse reunido con César Bustamante en España

El ex juez supremo César Hinostroza confirmó que, cuando estaba detenido en España, fue visitado por funcionarios peruanos, entre ellos el embajador César Bustamante Llosa, entonces director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, dijo que nunca conversó a solas con él.

"El señor [César Bustamante] vino a España. No sé si tiene competencia o no para este caso. Lo que tengo entendido es que era director de Comunidades Consulares y de ciudadanos en el exterior que estén sufriendo algún tipo de problemas. Entiendo que con ese cargo ha viajado. Al establecimiento penitenciario ha venido el cónsul de España [...], ha venido el señor embajador [Bustamante] y ha venido otro funcionario", detalló en una entrevista a RPP.

Según César Hinostroza, esta visita se hizo a través del sistema penal de España, nunca a solas y para que los funcionarios peruanos le recuerden que el consulado atendía casos de peruanos presos en el extranjero.

"Ha venido el cónsul acompañado por Bustamente y otro funcionario público para ver la situación carcelaria en que me encontraba, para decirme que el consulado está a disposición de ciudadanos peruanos que están en prisiones y le dije que le agradezco pero que no necesito absolutamente nada. Es más, dije que estoy injustificadamente detenido acá", aseguró el ex magistrado.

Hinostroza Pariachi negó haberse reunido a solas con Bustamante Llosa. "Han ido al penal pero no nos pueden dejar solos [...] porque todo es a través de locutorio [...] Nunca (conversé a solas con Bustamante). El testigo es el señor cónsul", reiteró.

César Bustamante fue designado el 17 de octubre del 2018 por la cancillería en "comisión de servicios" a España entre el 18 y 24 de octubre de ese año para activar los mecanismos de cooperación sobre la situación legal de César Hinostroza.

El Comercio reveló hace unos días que Bustamante presentó ocho meses después el informe sobre su viaje a España, pero el contenido de ese reporte es un misterio aún.

Además, se mencionó que fuentes de este diario indicaron que el citado diplomático se habría entrevistado en España con Hinostroza cuando este se encontraba detenido en dicho país.

Ante este cuestionamiento, en una reciente entrevista, el canciller Néstor Popolizio respondió: “no estoy seguro si así lo hizo, pero si lo ha hecho debe explicar por qué”. “Es lo que vamos a verificar y vamos a conversar con él sobre todo eso y todos los pormenores de esto”, agregó.

Popolizio indicó, en aquel momento, que podría haberse dado dicha conversación pues es parte del trabajo de Comunidades Peruanas siempre se verifica el estado en que se encuentra el ciudadano peruano.

-La defensa de Hinostroza-

El ex juez supremo abandonó del Perú de forma irregular cuando tenía impedimento de salida, algo que Hinostroza Pariachi reitera que hizo para proteger su vida y su integridad. Según dijo, lo hizo "por temor a sufrir un atentado y ser enviado a prisión abusivamente".

"La fiscalía tiene la obligación de investigar. He salido del país porque no tenía orden de prisión, ningún proceso y protegiendo mi vida", insistió. Cabe mencionar que el ex magistrado sí contaba con impedimento de salida del país al momento de su fuga.

Hinostroza no quiso dar detalles de su salida irregular porque, afirma, está en proceso de investigación.

"Fue irregular por haber violado una regla de conducta, pero el término de fugado se usa cuando la persona está procesada por algún delito. Cuando salí del país no tenía ni proceso penal abierto ni orden de prisión preventiva", indicó, para luego negarse a dar los nombres de quiénes lo ayudaron a salir del Perú.