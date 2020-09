El exjuez supremo César Hinostroza, investigado como presunto cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, participó vía videoconferencia en la audiencia que realizó esta mañana la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para evaluar su pedido para que el Ministerio Público precise los cargos por los cuales está siendo imputado.

En la audiencia que fue encabezada por la magistrada suprema Elvia Barrios, Hinostroza Pariachi cuestionó a la fiscalía por no indicar al detalle cuáles son los indicios por los cuales está siendo investigado en un proceso en el que ya se aprobó una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

“Señora presidenta (de la corte), no sé si será, con el respeto que se merece, católica o cristiana. Soy cristiano y me he dedicado a leer todos los valores y principios que señalan la palabra de Dios. Cito el pasaje Mateo 5 versículo 6: Dios Bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Pido, en nombre de Jesús a ustedes, autoridades puestas por Dios, que yo sea saciado con justicia”, fueron las frases finales de César Hinostroza en la audiencia.

“En este caso, ni siquiera pido absolución, solo que le digan al fiscal que precise los elementos de cada tipo penal para que se pueda defender y ofrecer las pruebas correspondientes”, añadió.

César Hinostroza Pariachi defendió así la apelación que presentó contra la resolución en la cual se rechazó su tutela de derechos para solicitar que el Ministerio Público haga precisiones en su investigación, tras asegurar que la fiscalía no le ha presentado elementos de convicción claros debido a que en el Congreso de la República, en la etapa de antejuicio, se usaron indicios poco claros y se “inventaron delitos” en su contra.

Fiscalía responde a César Hinostroza

El representante del Ministerio Público, César Zanabria, rechazó la versión del exjuez supremo al asegurar que en ningún momento se ha vulnerado el derecho de defensa del imputado y que incluso desde antes de que iniciara la investigación a nivel fiscal, cuando todavía estaba a cargo del Parlamento, había podido defenderse a través de su abogado.

“Hay un colaborador que dice que César Hinostroza sería el líder de esta organización criminal, pero más allá de las precisiones o detalles [...] debemos poner en relieve que la defensa del señor César Hinsotroza ha tenido una activa participación en el desarrollo de la presente investigación e incluso antes, a nivel del trámite de antejuicio en el Congreso”, manifestó el fiscal.

