César Hinostroza y Antonio Camayo aluden a Edwin Oviedo en nuevo audio

El suspendido juez supremo César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo aluden al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, según se desprende del audio de una conversación telefónica entre ambos.

Según informó Canal N, la conversación data del 24 de marzo. En el diálogo con el hoy detenido empresario, Hinostroza afirma que le pidió “un favor” al amigo al que identifica como “el gordito”.

Se trata de otro diálogo que también gira aparentemente en torno a la preocupación de Hinostroza por viajar al Mundial Rusia 2018.

Cabe apuntar que, en un audio difundido por El Comercio y que se refiere a una llamada del 25 de marzo, Hinostroza también conversa con Camayo y le dice: “Una cosita… El tema de nuestro amigo el gordito. ¿Los tickets cuándo me entregará? Porque creo que hay que sacar una credencial en la FIFA para poder circular allá con tu credencial”.

Camayo permanece detenido desde el domingo al ser considerado por la policía y la fiscalía como uno de los presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que tendría como hombre clave al ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien cumple 18 meses de prisión preventiva.

De otro lado, el primer ministro César Villanueva se refirió a la situación de Oviedo esta mañana en diálogo con “Exitosa”. “Es una pena la crisis institucional de la FPF. Dé un paso al costado para que la institucionalidad pueda seguirse fortaleciendo, no es que todos renuncien y se quede el señor, es al revés, pero son pocas las personas que tienen capacidad de renuncia”.

Esta es la transcripción del audio, 24 marzo, Hinostroza llama a Camayo.

AC: Doctor.

CH: Toñito, ¿cómo estás, hermano? Gusto en saludarte. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Estás en la tienda?

AC: ¿Cómo dice?

CH: Estás trabajando, digo.

AC: Sí, claro, acá en la oficina.

CH: Muy bien. Toñito, no quiero quitarte tiempo, hermano. Quiero un favor. Escúchame. Ese día que conversamos con el “gordito”, comimos chifa en su casa.

AC: Sí.

CH: Le pedí un favor para ver si, de allá, para las tres sedes, para poder viajar en avión. ¿Te acuerdas?

AC: Sí.

CH: Yo quería decirle que ya me están llamando de la agencia de viajes. No sé si contestar. Les digo que sí, ¿no?

AC: Sí, no hay problema, sí.

CH: Ya, hermanito, perfecto. Entonces, yo lo voy a pagar y llevo el documento, ¿ya?

AC: Ya, perfecto.

CH: Ya, hermanito. Entonces, vas a ir a Tarma, me han dicho, ¿no?

AC: Sí, jueves y viernes.

CH: Nos vamos, pues.

AC: Ya.

CH: Listo, quedamos.

AC: Listo.

CH: Chau.