Este martes se difundieron dos nuevos audios del suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi. Esta vez su interlocutor es el legislador del Partido Aprista Mauricio Mulder.

En la primera conversación, que data del 28 de marzo del 2018, Mulder le menciona a Hinostroza que ha estado ocupado “con todos los temas del partido, el Jurado [Nacional de Elecciones] y todas esas contingencias, ya estamos resolviendo, ya”.

También le pide al entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria Suprema reunirse la próxima semana en un “sitio así... privado”.

“No, obviamente. Hay que tener cuidado, ya sabes, ¿ya?”, le responde el juez. Después se despiden.

En la segunda conversación, registrada el 3 de abril, el suspendido magistrado pregunta al parlamentario si tiene el teléfono de Salvador Heresi, congresista oficialista y entonces ministro de Justicia.

“Te lo mando por mensajito de WhatsApp”, contesta Mulder.

Conversación del miércoles 28 de marzo

Hinostroza (H): Aló

Mulder (M): Saludándolo, mi querido amigo.

H: ¿Cómo estás, amigo? Usted se ha perdido...

M: Gusto de saludarte. Sí, pues, hemos estado ahí con todos los temas del partido, el jurado y todas esas contingencias. Ya estamos resolviendo, ya.

H: Ya, mi hermano. ¿Qué tal?, ¿cómo estás?

M: ¿Cómo andas de tiempo la próxima semana para ver si nos juntamos?

H: Ya. Después del martes, hermano, porque el lunes es un día...

M: claro, claro.

H: Tú me llamas y me dices qué día. Bueno, podría ser tentativamente entre miércoles o jueves

M: Entre miércoles o jueves. Yo te llamo el miércoles en la mañana. ¿te parece?

H: Ya, mé dices dónde es y yo voy.

M: Claro, un sitio así, privado y tranquilo.

H: No, obviamente. Hay que tener cuidado, ya sabes, ¿ya?

M: Ya, perfecto entonces.

H: Ya, mi hermano, mucho gusto.

M: Un fuerte abrazo.

H: Espero tu llamada.

M: Buena Pascua, buena Pascua.

H: Chau, mi hermano. De igual manera.

Conversación del martes 3 de abril

M: Querido amigo.

H: Amigo

M: ¿Cómo está usted?

H: Ahí, hermanito, saludándote. La semana pasada conversamos.

M: Está muy bien, usted dirá.

H: Ya, no no, tú tranquilo. Ponte... digamos, busca un día que tengas tiempito y me avisas. Solamente quería saludarte porque he estado de viaje.

M: Ah, bueno, está bien. A ver si... hoy día estamos martes, podría ser el jueves.

H: Claro, jueves en la noche o viernes en la noche.

M: Nos comunicaciones temprano. En la nochecita, ¿ya?

H: Jueves o viernes, ¿ya?

M: Ya está.

H: Amigo, un favor.¿tienes el número de Salvador, Salvador Heresi?, ¿tienes el número?

M: Sí, ya.

H: Un favor, mándamelo por mensaje, hermanito. Quiero...

M: Te lo mando por mensajito de WhatsApp.

H: Ya, ya, gracias. Muy amable.

M: Un abrazo.



—La explicación de Mulder—

Ante este nuevo audio que lo involucra, el congresista Mauricio Mulder (Apra) explicó que se comunicó con Hinostroza porque, a través de él como juez supremo, buscaba llegar a Víctor Ticona, también juez supremo y presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



¿Por qué razón? Según explicó a RPP, el motivo era busca conversar con Ticona sobre la decisión del JNE de ratificar la nulidad de la inscripción de la dirigencia del Partido Aprista Peruano, que él integraba. Esta medida se tomó precisamente a fines de marzo.



“Los dirigentes y yo estuvimos buscando la manera de poder hablar con el señor Ticona. Y entonces yo me permití llamar a varios vocales, lo que pasa es que al único al que han chuponeado es al señor Hinostroza, para solicitarles una cita con el señor Ticona, que era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, comentó.



Sin embargo, Mulder comentó que finalmente no se concretó ninguna reunión con Hinostroza, pues él y los dirigentes apristas Elías Rodríguez y Benigno Chirinos buscaron pedirle una cita directamente a Ticona.



“Lo hice por buscar que se revirtiera una resolución que nosotros considerábamos completamente fuera de lugar”, insistió Mulder al defender su actuación, pues dijo que esta se dio en defensa de su agrupación política.



Asimismo, apuntó que este nuevo audio no contiene algún ilícito y sostuvo que Hinostroza es solo un “conocido”, no un amigo.



“Igual, nosotros fuimos en grupo finalmente, logramos hablar con el señor Ticona, pero igual nos anularon la inscripción partidaria. Son gestiones que estábamos haciendo para evitar que el JNE nos quite la inscripción”, sentenció.