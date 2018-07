César Hinostroza coordina reunión con “señora K” en nuevo audio

El programa “Panorama” difundió esta tarde un nuevo audio del juez supremo César Hinostroza Pariachi. En este, el magistrado coordina con un interlocutor aún no identificado una reunión con la “señora K”.

Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, dice a su interlocutor que no entiende a quién se refiere con “señora K”. En respuesta, este le indica que “la de la fuerza número 1”.

Esta es la transcripción del material:

Interlocutor: Aló, doctor.



César Hinostroza: Sí, hermanito, te escucho.



Interlocutor: Listo, estoy acá en Uruguay.



César Hinostroza: ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va la cosa?



Interlocutor: Me llamó la señora y quiere mañana a la 1 [p.m.] juntarse unos minutitos con Ud. en mi casa.



César Hinostroza: ¿Cuál señora, hermano? Así, en forma genérica, ¿señora qué?



Interlocutor: K, la que fue Ud. fue a su casa y le dio, caramba, la de... caramba... la fuerza número 1.



César Hinostroza: La señora, no sé quién será, ¿a qué hora sería mañana?



Interlocutor: A la 1, es la caramba, cómo le digo... con la K.



César Hinostroza: Ah, ya, ya, ya. Ya te entiendo. Mañana a la 1 [p.m.]. Bueno, tendré que entonces suspender una reunión. A mí me gustaría que sea a las 11, pregúntale si puede.



Interlocutor: A las 11...



César Hinostroza: De la mañana, sí, porque ya tengo un almuerzo ya programado, dile. Consúltale y de acuerdo a eso me avisas.



Interlocutor: Ya, pues, ¿sabe de quién le digo, no?



César Hinostroza: Sí, ya sé quién es, ya sé, ya sé. Sí, sí. Yo le sugerí, más bien. Yo le sugerí que sea en tu casa.



Interlocutor: En mi casa a las 11. Sí, ahorita le digo.



OTRA EXCLUSIVA: Juez Supremo Hinostroza Pariachi coordina con un tercero, reunión con Señora K. pic.twitter.com/ZuOjKQMyfQ — Panorama (@PanoramaPTV) 10 de julio de 2018

El Comercio intentó comunicarse con César Hinostroza directamente y a través del área de prensa del Poder Judicial, pero no respondió nuestras llamadas.

Minutos después, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicó un tuit en el que indicó que desconoce tal coordinación y que no existió ninguna reunión.

“#ParaEvitarSuspicacias. Sobre el audio de Panorama en el que se habla de "La Señora", de "K" o de "La Fuerza N°1" dejo claro que desconozco tal coordinación y que #NoExistióReunión”, escribió.

–Otra grabación–

​En un audio difundo el domingo también por IDL-Reporteros, Hinostroza conversa sobre el caso de un niña de entre 10 y 11 años que fue víctima de una violación sexual.

En respuesta, el magistrado consideró que los audios no tienen validez legal ni constitucional, porque la fiscal a cargo de la investigación no siguió el debido proceso.