César Hinostroza: Corte Suprema dejó al voto apelación del destituido ex juez supremo

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez Jorge Salas Arenas, dejó al voto este martes la apelación del destituido ex juez supremo César Hinostroza y los ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila e Iván Noguera, contra la decisión judicial que aprobó variar la tipificacion en los hechos que se les imputan.

"Muy bien, entonces, habiendo empezado 11:05 a.m. esta audiencia la vamos a dar por terminada a las 13:41 p.m. Vamos a expedir la resolución dentro del plazo que señala la ley", sostuvo el magistrado.

Durante la audiencia, Noguera dijo que los demás ex consejeros, el ex juez supremo César Hinostroza y el ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, son sus "enemigos" y advirtió que ex trabajadores de estas personas se han acogido a la colaboración eficaz.

"Todos son mis enemigos, los seis consejeros son mis enemigos, Hinostroza Pariachi es mi enemigo, Walter Ríos es mi enemigo. Los asesores de los seis consejeros son mis enemigos, los que rodean a Hinostroza también son mis enemigos", señaló.

"He tenido conocimiento, y eso es lo que sorprende, que se han acogido a colaboración eficaz personas relacionadas con los ex consejeros", cuestionó Noguera.

Como se recuerda, el 27 de marzo de este año el juez supremo Hugo Núñez Julca varió la imputación del delito de patrocinio ilegal contra el destituido ex juez supremo César Hinostroza por el de tráfico de influencias agravada.

De igual manera, varió el mismo delito imputado a los ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila e Iván Noguera, por el de cohecho pasivo específico.

El magistrado Núñez Julca tomó esta decisión dando razón a un requerimiento del fiscal supremo Jesús Fernández, quien argumentó que su pedido se debe a que a partir de la investigación se ha comprobado que los delitos cometidos por Hinostroza, Aguila y Noguera no se ajustan a la tipificación de patrocinio ilegal aprobada por el Congreso de la República en octubre del 2018.