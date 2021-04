El exjuez supremo César Hinostroza, quien sigue un proceso de extradición en España, señaló este lunes en la Audiencia Nacional española que, de ser extraditado al Perú, se le expondrá a “tratos degradantes e inhumanos”. De acuerdo al Ministerio Público, Hinostroza es una de las cabezas de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Esa violación flagrante de derechos fundamentales en mi país tiene un tinte de político porque se me considera brazo legal o político del partido Fuerza Popular, que es tildado del sector de las derechas, y se ha iniciado una cacería contra mi persona desde el 19 de octubre de 2018”, aseguró en la audiencia, según informó la Agencia Efe.

Hinostroza reiteró que salió del Perú ya que recibía amenazas de muerte y ante un pedido de prisión preventiva de parte de la fiscalía por este caso.

“En realidad salí de Perú, dejando a mis niñas solas allá, desprotegidas, porque peligraba mi vida con amenazas de muerte y hubo una petición de prisión preventiva de 36 meses por una acusación de un delito tan grave como el de organización criminal que luego fue desestimado gracias a la Audiencia Nacional”, indicó.

El exjuez supremo se presentó hoy para declarar en la vista de ampliación de su extradición por el presunto delito de cohecho activo. Luego de rendir su manifestación, su abogado pidió suspender la sesión y celebrarla cuando se resuelva la demanda de asilo presentada.

Los jueces españoles accedieron a esta petición, ya que ni el fiscal ni la defensa a cargo del proceso peruano se opusieron. Sin embargo, el abogado de Perú negó que exista persecución política en contra de Hinostroza, tal como este precisó.

César Hinostroza se encuentra en España afrontando un proceso de extradición en su contra tras haber huido del país en octubre del 2018, cuando tenía un impedimento para abandonar el Perú por las investigaciones en su contra. Es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias.

“No habrá proceso justo”

En breves declaraciones a Canal N, el exjuez supremo dijo estar preparado en caso se decida su extradición al Perú, en donde -consideró- no tendrá “un proceso justo”.

“[¿Qué es lo que piensa que pasará en Perú?] Que no va a haber un proceso justo, que no hay imparcialidad, no hay objetividad”, dijo.

Asimismo, aseguró que no se arrepiente de “nada” y que quien juzga los actos humanos “es Dios, no los seres humanos”.

