Desde España, el exjuez supremo César Hinostroza cuestionó el nuevo proceso de extradición en su contra presentado por la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal Jesús Fernández Alarcón.

“Manifiesto mi rechazo total, por cuanto se pretende sancionarme por haber designado a una jueza supernumeraria o suplente cuando fui presidente de la Corte Superior del Callao en el año 2015”, expresó Hinostroza Pariachi.

Según el Ministerio Público, el nuevo pedido de extradición forma parte del proceso que se le sigue a Hinostroza vinculado al empresario hotelero Salvador Ricci Cortez.

Fernández Alarcón le imputa a César Hinostroza el presuntamente haber ayudado en un proceso judicial a Ricci y que para tal efecto habría designado, cuando era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a Ana María Zapata Huertas como jueza encargada únicamente de su caso.

El exmagistrado refirió que no ha cometido ningún delito, por cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los presidentes de las cortes superiores de justicia designar a jueces supernumerarios para casos específicos.

"Este hecho no constituye delito, como muy bien lo sabe el fiscal Fernández, porque he obrado en cumplimiento de la ley, concretamente artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que faculta a los presidentes de corte designar jueces supernumerarios cuando se producen vacantes temporales o licencias de titulares, a fin de no paralizar la administración de justicia", aseveró.

Tras negar cualquier ayuda a Salvador Ricci en algún proceso judicial, César Hinostroza cuestionó la decisión del fiscal Fernández Alarcón “de permitir la salida del expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos por 20 días, con la finalidad de cumplir diversas diligencias”.

"Yo no he conocido ningún proceso del señor Salvador Ricci y no lo podía hacer porque no era mi función. Los procesos están a cargo de los jueces jurisdiccionales", manifestó al negar haber recibido beneficios a cambio de nombrar a Ana María Zapata Huertas como jueza supernumeraria.

Cabe indicar que según informó El Comercio, Ricci reconoció ante la fiscalía que mantiene varios procesos judiciales en las cortes de Lima y el Callao, pero que nunca ha pedido la intermediación de ningún juez.

“La conducta del fiscal Fernández es abusiva y lo que pretende es lavarse la cara ante la opinión pública por los graves cargos que se le han atribuido, como la liberación por 30 días del investigado Walter Ríos Montalvo, presuntamente para presionarlo como colaborador eficaz”, concluyó Hinostroza Pariachi.

Al respecto, Fernández Alarcón, fiscal del Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto, aclaró que la salida del exjuez supremo Walter Ríos en agosto pasado fue de manera escalonada y no por 20 días, como sostuvo ‘Panorama’.

Ríos Montalvo es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y crimen organizado junto a otros exmagistrados y funcionarios del sistema de Justicia implicados en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Walter Ríos cumple actualmente una orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal Ancón I. La medida fue dictada en julio del año pasado.