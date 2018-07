¿César Hinostroza podría ser destituido e inhabilitado por “falta ética”?

El suspendido juez supremo, César Hinostroza Pariachi, ha sostenido en diversas entrevistas que no ha cometido ningún delito del que pueda ser sancionado tras la difusión de diversos audios sobre presuntos actos irregulares en el sistema de justicia.

Lo que sí ha reconocido, Hinostroza es que podría haber incurrido en una falta ética.

Según especialistas, el magistrado supremo sí podría ser sancionado, destituido e inhabilitado por una falta ética.

El presidente de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial, Allan Wagner Tizón, recordó que la Ley de Carrera Judicial, en su Artículo 2 inciso 8, indica que una característica principal del juez es “trayectoria personal éticamente irreprochable”.

Ley de Carrera Judicial Archivo El Comercio

Ello, al recordar las declaraciones del juez Hinostroza quien declaró ante diversos medios que “la conducta antiética de un magistrado no lo vuelve un delincuente” o que solo habría incurrido en “faltas éticas” y no delitos.

-Sanción e inhabilitación-

El abogado penalista Carlos Caro indicó que además de los procesos que tiene el suspendido juez Hinostroza, como la acusación constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación o el proceso disciplinario en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), también se le puede denunciar por “grave infracción a la Constitución” ante el Parlamento para destituirlo e inhabilitarlo.

“La Sala Plena puede recomendar la propuesta de destitución, pero no puede ejecutarla. O, sería mejor por una tercera vía ante el Congreso, donde paralelamente a los delitos, se puede denunciar por grave infracción a la Constitución, mediante el que también se le puede inhabilitar como al expresidente (Alberto) Fujimori, que lo inhabilitaron por 10 años”, manifestó.

En ese mismo sentido opinó el ex fiscal superior anticorrupción, Pedro Angulo, quien expresó que el juez Hinostroza también puede ser sancionado por su comportamiento antiético “que es la figura de los actos que desmerecen gravemente al ejercicio de la función pública”.

“En este caso, efectivamente, estamos hablando no de uno; sino de varios hechos repetidos que desmerecen gravemente la condición de juez. Entonces, no necesariamente tiene que ser delito, basta que desmerezca la condición de juez para que ya impida que aquel pueda seguir en el cargo”, explicó.

Reglamento de sanción por falta ética del funcionario público Archivo El Comercio

Reglamento de sanción por falta ética del funcionario público Archivo El Comercio

Indicó que la sanción la debería aplicar el Congreso y la Sala Plena de la Corte Suprema que pueden investigar a sus pares y recomendar la destitución, pero igual debía pasar por el Parlamento o el CNM.

-Hasta 20 años-

De otro lado, sobre los presuntos delitos imputados por la Fiscalía de la Nación contra el suspendido juez supremo, Caro indicó que “hay indicios para investigarlo y a partir de lo que se descubra en la investigación podría haber una imputación por tráfico de influencias y negociación incompatible. O eventualmente corrupción si se prueba algún pago”.

Lo mismo para los ex consejeros del CNM, Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera y Orlando Velásquez.

El ex fiscal superior Angulo, acotó que los delitos imputados contra Hinostroza y los ex consejeros por cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y tráfico de influencias, podría ser sancionado con una pena mayor a los 20 años, ya que las sanciones en estos casos, se suman.

“Solo el cohecho pasivo específico es de 20 años, pero al ser por ejemplo Hinostroza, un funcionario público y por la conducta que ha tenido, la pena sería por encima de los 20 años”, comentó.

Aclaró que, para la configuración del delito de tráfico de influencias, no necesariamente debe haber un “aliciente económico”, basta que el juez esté vinculado a una posición rompiendo su imparcialidad para favorecer a un tercero, usando su condición de amigo o superior.

Angulo sostuvo que, en el caso de patrocinio ilegal, se podría analizar en el audio donde el juez Hinostroza pregunta por un caso de abuso a una menor.

“En la medida que se interesa a un tema y pregunta si buscan una absolución o pena, de desprende que hubo un interés de favorecimiento y eso es asumir una posición y los jueces y fiscales saben que no se puede asumir una posición sobre un caso si antes no lo leo, cuando me intereso en preguntar entonces el juez ya no es imparcial”, concluyó.