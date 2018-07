El juez supremo César Hinostroza afirmó hoy que no tiene ninguna “obligación legal” de revelar quién es “la señora K”, con quien coordinó una reunión a través de un interlocutor no identificado, de acuerdo a audios difundidos ayer por el programa “Panorama”. Reiteró que no tuvo citas con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

“Como lo he mencionado, yo no me he reunido con la persona que se está especulando”, manifestó.

En diálogo con Radio Programas, Hinostroza indicó que es probable que la investigación fiscal que originó la interceptación de sus comunicaciones, también haya comprendido una fase de seguimiento. Por ello, dijo creer que el Ministerio Público debe saber con qué personas se reunió en los últimos meses.

El juez supremo criticó que diferentes medios de comunicación estén difundiendo las grabaciones, porque, según agregó, esto “contribuye a que se malogre la investigación”. “Eso es grave, lo que están haciendo”, añadió.

César Hinostroza, además, señaló que las interceptaciones telefónicas deben ser separadas en dos tipos de conversaciones: las que se refieren a su función y las que son de su vida privada.

El presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema negó que vaya a dar un paso al costado de su cargo.

“No [voy a renunciar], me voy a someter a la investigación. En un Estado constitucional de derecho se respetan los derechos de los ciudadanos, para eso están las autoridades, hay que ser sereno y mesurado”, subrayó.

De otro lado, el juez supremo negó que le haya solicitado a ejecutivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) favores para obtener entradas para los partidos de la selección nacional en el Mundial Rusia 2018.

Para finalizar, dijo que se siente indignado, porque, de acuerdo a su perspectiva, “están haciendo un cargamontón para sacarme del cargo”.