"No recuerdo, pero si fueran 30, 40 llamadas no tendría problema en confirmarlo"

El embajador César Enrique Bustamante Llosa, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró que no es amigo del ex juez César Hinostroza y que su trato hacia él fue por su condición de vocal supremo.

"Yo no soy amigo del señor Hinostroza, él tiene una forma de conversar que ustedes la conocen y todo el Perú la conoce. Era un vocal supremo sin ningún tipo de acusación en ese momento y a mí me enseñaron en mi familia que hay que ser educado en las conversaciones, más aún tratándose de un vocal supremo que me llama a plantearme unas consultas profesionales", expresó en Canal N.

►El contacto diplomático de César Hinostroza [Audios]

►Dictan nueve meses de impedimento de salida a implicados en fuga de Hinostroza

Hoy El Comercio reveló que Bustamante Llosa e Hinostroza dialogaron telefónicamente en al menos 34 oportunidades durante un lapso de seis meses. En los audios difundidos se muestra que el destituido ex juez supremo llama al embajador para ver la manera de obtener su pasaporte con mayor rapidez.

En dicho informe el diplomático afirma que solo habló “dos o tres veces” con Hinostroza “para preguntar sobre la situación de su pasaporte.

Al respecto, Bustamante Llosa indicó que cuando fue consultado por El Comercio "no tenía los antecedentes frescos a la mano". Dijo, en ese sentido, no tener problema en reconocer más de 30 llamadas con Hinostroza.

"Yo no sé el número de llamadas, pero sí, esas son. Yo las confirmo y no tengo ningún problema de rectificarlas, ninguno. No recuerdo el número exacto sinceramente, pero si fueran 30, 40, yo no tendría ningún problema en confirmar que así fueron", señaló.

El embajador mencionó que él fue el encargado de anular los pasaportes diplomáticos de César Hinostroza y su familia, y que también tuvo a su cargo las gestiones para que sea detenido en España. En este punto precisó, sin embargo, que no tuvo mayor participación en el proceso de extradición.

"Soy un funcionario público con 40 años de servicio y que he adoptado esta profesión con amor al Perú y porque creo que debo servir a la patria en donde me corresponda. Quien anula los pasaportes diplomáticos del señor César Hinostroza, soy yo. Quien logra que se le detenga para que después se inicie el proceso de extradición he sido yo", indicó.

"El encargo para cumplir era solicitar que se procesen los trámites como correspondan en la extradición, en este caso que se detenga al señor Hinostroza para que prosiga el proceso de extradición sobre el cual yo no tengo ninguna responsabilidad", detalló.