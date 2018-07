César Hinostroza habría intercedido con miembros del CNM por juez

Un nuevo audio del suspendido juez supremo César Hinostroza revelaría que también intercedió ante los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que ratifiquen al juez constitucional Ricardo Chang Racuay.

El programa de TV "Panorama" difundió hoy dos conversaciones de César Hinostroza: con Iván Noguera y Julio Gutiérrez.

Al primero, le pide ir a visitarlo a su casa. Como es muy tarde, el ex consejero le responde que le envié un "mensajito". El vocal supremo le propone enviárselo con Gutiérrez, que es lo que finalmente acuerdan.

CH: Ivancito, quería saber si puedo visitarte más tarde... ¿o ya es muy tarde?

IN: No, ya es un poco tarde porque mañana tenemos a...

CH: Son ocho y veinte ya, tienes razón. Pucha, qué mala suerte...

IN: Mándame un mensaje pues. Mándame un "mensajito"

CH: Ya, un "mensajito" ya, que sea en clave. Sabe qué, en todo caso, a Julito [Gutiérrez] que está acá en la Academia [Nacional de la Magistratura], hemos asistido a la prsentación del trabajito de Guido [Aguila] ¿le puedo encargar a Julito [Gutiérrez] o no?

IN: claro, sí. Encárgale a Julio. Tá bien.

CH: Ah ya. Entonces mejor le digo a Julito ¿ya?

En un segundo audio, se escucha a César Hinostroza conversando con Julio Gutiérrez, a quien le confirma que Iván Noguera le ha encargado su mensaje.

CH: Hablé con Iván por teléfono, pero está fuera de su casa, va a llegar tarde

JG: Ya

CH: le dije pues sobre l tema de la Acdemia que se apersonó "el amigo", no te digo el nombre, ya te recuerdas.

JG: Sí, claro.

CH: y me dijo que si necesitas algo Cesitar, dile a Julito nomás, ya me encarga mañana, me ha dicho. ¿ya?

JG: ya, hermano

CH: recuérdale pues, ¿ya? ya sabes

JG: Perfecto, hermano, perfecto

CH: Del Santa, ¿ya?

Días atrás, se había conocido otro audio del ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos, quien tiene una orden de 18 meses de prisión preventiva, en el que conversaba con el empresario Mario Mendoza sobre la ratificación del juez Ricardo Chang Racuay. En este diálogo, Ríos dice que "César" ya habló con Noguera y Gutiérrez.

El nuevo audio difundido comprueba que Ríos e Hinostroza estaban juntos cuando hicieron estas llamadas para conseguir la ratificación del juez Chang Racuay ante el CNM.