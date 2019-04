César Hinostroza: un ex juez supremo y su camino a la extradición en España

La última imagen que los peruanos tenemos del ex juez supremo César Hinostroza, fue a través de las cámaras de seguridad del puesto de control fronterizo en Huaquillas (Frontera con Ecuador). Era el 7 de octubre del 2018 y el ex magistrado supremo -que aspiraba a convertirse en el presidente del Poder Judicial- huía de la justicia de nuestro país que lo investigaba por el Caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y que había emitido una orden de impedimento de salida del país en su contra.

Seis meses después, César Hinostroza Pariachi reaparecerá este miércoles ante la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional de España que evaluará su extradición a pedido de nuestro país.

Tras fugar del Perú, Hinostroza llegó hasta España. Allí fue detenido y se encuentra bajo prisión preventiva. El Poder Judicial español confirmó tal medida al negarle la libertad bajo fianza por considerar que no posee arraigo en dicho país y podría volver a eludir la justicia.

Hinostroza Pariachi es investigado en el Perú desde julio del 2018, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravada, negociación incompatible y de organización criminal, tras develarse los audios en el que el ex magistrado estaría vinculado a coordinaciones ilegales con miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el apoyo y ratificación ilegal de terceras personas en el sistema de justicia.

El procurador anticorrupción Amado Enco, quien fue designado para realizar el trámite de extradición en representación del Estado Peruano, se encuentra en España desde este lunes. Allí viene sosteniendo reuniones con los abogados españoles Luis Baos Cañas y Arturo Ventura Püschel.

Según comentó Enco a El Comercio, serán Baos y Cañas quienes realizarán los alegatos ante la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional de España en defensa del Estado Peruano.

Mientras que, la defensa de Hinostroza Pariachi, será asumida por su abogado español Guillermo Ruiz Blay.

Días atrás, Enco confirmó que esta diligencia "era la más importante" en España.

Tratamos de conocer la posición del abogado Ruiz Blay, defensa legal de Hinostroza, pero no respondió nuestros mensajes.

La audiencia se programó para las 11:45 de mañana del miércoles (4:45 de la mañana en Perú) bajo la causa de Extradición 0000059/2018 e Hinostroza hará el uso de la palabra. Por ello, se dispuso su traslado desde el Centro Penitenciario de Madrid V hasta la sede judicial ubicada en calle García Gutiérrez 28004-Madrid.

Video de la fuga del ex juez César Hinostroza por Huaquillas, en Tumbes. (Fuente: Migraciones)

El tribunal está compuesto por tres conocidos magistrados en España: Concepción Espejel Jorquera, Enrique López López (el ponente del caso) y Ramón Sáez Valcércel.

A Espejel y López, fueron los primeros jueces en ser apartados por la misma Audiencia Nacional, de dos casos importantes en España (“Gürtel” y “caja B del PP”) debido a su proximidad con el Partido Popular (PP) español. Mientras que el juez Ramón Sáez acaparó titulares en el 2017 cuando participó como ponente de una resolución que absolvió a un ciudadano español del delito enaltecimiento al terrorismo a través de mensajes de Twitter.

-¿Qué dice la ley española sobre la audiencia extradición?-

Según la Ley de Extradición Pasiva (LEP) de España, en la audiencia participarán un representante del Ministerio Público, los abogados del Estado Peruano, César Hinostroza y su abogado.

Concluida la diligencia -según el artículo 15 de la LEP- “el tribunal, resolverá en el plazo improrrogable de los tres días siguientes a la vista”. De no proceder, el investigado solicitado quedará inmediatamente libre. Sin embargo, esta decisión puede ser apelada.

Si la extradición es declarada procedente será comunicada al Gobierno de España que, finalmente, decida si entrega o no a Hinostroza. Según el artículo 6 de la LEP, la decisión judicial no es vinculante para el Gobierno y contra lo acordado por el Gobierno no cabrá recurso alguno.

Si el Gobierno de España dispone proceder con la extracción, bajo el artículo 19 de la LEP, un agente de la autoridad española realizará la entrega de Hinostroza, previa notificación del lugar y fecha fijados con el Estado requirente; en este caso el Perú.

-Tiene elementos para proceder-

El abogado André Sota, especialista en materia penal, sostuvo que el requerimiento de extradición solicitado contra César Hinostroza cumple con los estándares del Tratado de Extradición firmados con España.

“Se cumple el principio de doble incriminación, es decir que los delitos de acá (en el Perú) sean sancionados también en España y; sobre todo, que el señor Hinostroza no está requerido por un tema de persecución política, o creencias; sino por presuntos actos ilícitos”, sostuvo.

Indicó que un elemento importante es que la justicia de España haya confirmado la prisión preventiva de Hinostroza, pues considera que los delitos son graves.

Aclaró que este caso, para España es importante, puesto que la Sala de Audiencias española solo ve expedientes especiales. Esto son, lavado de activos, crimen organizado, entre otros. “Si podemos hacer una comparación, es como la Sala Penal Nacional en el Perú y sobre ella solo está la Corte Suprema de España”, comentó.

Mientras que, el abogado constitucionalista Luciano López coincidió en que existe una alta probabilidad de que el tribunal español acceda a la extradición de Hinostroza, pues el ex juez supremo no podría alegar una vulneración a sus derechos fundamentales.

“Entiendo que la estrategia del señor Hinostroza es alegar una persecución política y vulneración al debido proceso, pero sobre esta última, es bastante difícil de probar (…) sobre todo porque él apersonó abogado ante el Pleno del Congreso de la República e hizo uso de la palabra. Tuvo la oportunidad de defenderse”, anotó.

Remarcó que la situación de Hinostroza en España es complicada porque “el se fugó corrompiendo a funcionarios de migraciones”.

“Entonces, el haberse fugado se puede usar como un argumento de ilustración ante la audiencia española sobre cómo ha actuado este personaje”, dijo.

-El nuevo caso-

Días atrás la Fiscalía de la Nación emitió una disposición en la que aclaró que a Hinostroza no le asistía el derecho del antejuicio y debía ser investigado por su fuga en la Fiscalía Penal Corporativa de Tumbes pues se trata de un delito común.

En el documento se aclaró que, al momento de eludir la justicia, el pleno del Congreso de la República ya le había levantado la inmunidad de alto funcionario. La Fiscalía Corporativa de Tumbes deberá abrir una investigación contra Hinostroza Pariachi en los próximos días.

Esto, luego que Yhenifferd Bustamante Moretti, ex funcionaria del Migraciones y quien aparece en el video recepcionando el pasaporte de Hinostroza, confesó haber recibido dinero para dejar salir al ex juez supremo.