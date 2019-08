César Hinostroza: PJ aprueba nuevo pedido de extradición contra exjuez supremo

La Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró procedentes las solicitudes de extradición activa contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi por presuntamente haber ofrecido US$10 mil a una exfuncionaria con el fin de que lo ayude a fugar del país.

La decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción en Tumbes aprobó los pedidos de extradición hechos por la fiscalía y la procuraduría anticorrupción por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

El juzgado también resolvió elevar el cuaderno de extradición activa a la Sala Penal de la Corte Suprema para el trámite correspondiente.

De acuerdo al Código Penal, el delito imputado es reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con inhabilitación.

De acuerdo a la fiscalía, “a César Hinostroza se le atribuye haber ofrecido de manera directa e indirecta, la suma de US$10 mil a Yhenniferd Bustamante Moretti, a fin de que, el día 7 de octubre de 2018, omita realizar un acto de violación en sus deberes normales que desempeñaba, esto es, omitir el control migratorio de salida del país de César Hinostroza”.

Bustamante no consultó en el sistema de migraciones con el DNI del ex juez supremo para que no se activen las alarmas, pues sobre Hinostroza pesaba una orden de impedimento de salida del país. La exfuncionaria simuló el control al ingresar en el sistema su propio número de DNI.

Esto permitió que César Hinostroza salga del Perú e ingrese a territorio ecuatoriano, a donde llegó vía terrestre a Guayaquil. Desde ahí viajó a España.



Cabe recordar que en España se tramita actualmente otro proceso de extradición contra el sindicado cabecilla de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En este caso se le imputan los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.