César Hinostroza: el Poder Judicial ordena su ubicación y captura

El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura nacional e internacional del destituido juez superior César Hinostroza, cuya fuga del país se confirmó este miércoles y llevó al presidente Martín Vizcarra a aceptar la renuncia de Mauro Medina como ministro del Interior.



A través de un mensaje en Twitter, el citado poder del Estado informó que la decisión fue tomada por el juez supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca.



El magistrado tomó la medida a raíz de la solicitud de detención preliminar realizada por el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Como se informó, el documento fue presentado por Sánchez a las 7:56 p.m. del miércoles en la mesa de partes.

La solicitud del ex fiscal de la Nación se da luego que el Ejecutivo confirmara que el ex magistrado fugó del país el pasado 7 de octubre a través de la frontera con Ecuador. Actualmente, Hinostroza Pariachi estaría en la ciudad de Madrid, donde sin éxito habría pedido asilo.

Sánchez indicó que a las 10:30 a.m. del miércoles el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, le notificó sobre la denuncia constitucional contra el ex juez que aprobó el Congreso el pasado 4 de octubre. "El fiscal de la Nación me lo remite diciendo que como ya se había excusado lo vea yo", dijo.



"A mí me sorprendió, pero había que tramitarlo. Actué de inmediato. Pedí un informe a la policía y he pedido la detención al juez supremo Hugo Núñez Julca, sustentado en las copias del expediente que vino del Congreso", dijo Sánchez a través de un pronunciamiento.



Como se sabe, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fue quien consiguió en julio el impedimento de salida del país contra Hinostroza y cuatro ex miembros del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).