César Hinostroza y su mención al nuevo fiscal de la Nación en audio

Pedro Chávarry jurará mañana como nuevo fiscal de la Nación, en reemplazo de Pablo Sánchez, quien no postuló a la reelección. Esta tarde el portal IDL-Reporteros publicó dos audios más respecto a la crisis del sistema justicia, en los cuales fue mencionado por el suspendido juez supremo César Hinostroza y el detenido juez superior Walter Ríos.

En una grabación, que data del 8 de marzo, Hinostroza conversa con el abogado César Serrano respecto a una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura, en la que se debatió dejar sin efecto contratos de locación con terceros.

“Porque dice que no se puede contratar a personas de locación para hacer trabajo permanente. Y entonces como mi amigo el presidente Chávarry no tenía mayoría porque no fui yo y estaba enfermo Chávarry, perdón, Tomás Gálvez que estaba accidentado, ¿ya? entonces perdió. Nosotros (…) y han designado interinamente a esta señora, la doctora (ininteligible) tú sabes…”, indicó el juez supremo.

Tras ello, Chávarry no volvió a ser nombrado en el diálogo.

En otro audio, que es del 7 de febrero, se escucha al entonces presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos decirle a otra persona en su oficina, mientras timbra su celular que “el M.P. ya está manejado”, en aparente alusión al Ministerio Público.

“¿De quién, de quién? …Ah no va a votar por Pablo. Ah, está bien pe. Lo que están hablando el otro día. Ta bien pe. El M.P. ya está manejado. Para que salga este…”, refirió Ríos.

En diálogo con IDL-Reporteros, Chávarry indicó que no conoce a Ríos y que no sabe a qué se refiere cuando dice que tiene controlado la fiscalía.

Pedro Chávarry jurará mañana como nuevo fiscal de la Nación en reemplazo de Pablo Sánchez. (Foto: Archivo El Comercio) Archivo El Comercio

Tras la difusión de los audios, el próximo fiscal de la Nación también se comunicó con Canal N, donde refirió que en la grabación en la que Hinostroza lo nombra “no hay nada oscuro” o nada que lo pueda complicar.

Indicó que conoce al juez supremo desde hace 30 años, pero que la relación solamente es laboral.

Pedro Chávarry recordó que ambos coincidieron en la Academia Nacional de la Magistratura, donde él fue el presidente en representación del Ministerio Público e Hinostroza el vicepresidente por el Poder Judicial.