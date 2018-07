César Hinostroza menciona el apellido "Fujimori" en nuevo audio

El apellido “Fujimori” es mencionado por el suspendido juez supremo César Hinostroza en un nuevo audio que da cuenta de una conversación que él tuvo con un interlocutor desconocido el 26 de diciembre pasado, dos días después de que el ex presidente Alberto Fujimori fuera indultado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

De acuerdo a la grabación difundida por IDL-Reporteros la mañana de este jueves, Hinostroza dialoga con una persona no identificada mientras llama por teléfono a su esposa y espera que esta le responda.

Transcripción:

CH: Van a estar los marchantes… no hay marchantes. ¿Ah?



NN: No hay nada.



CH: ¿Qué?



Tono de timbre.



CH: [Ininteligible]…Fujimori nos manda buscar, compadre, ya, ¿qué cosa quiere?



Su esposa responde la llamada.



CH: Un almuerzo, qué se yo.



Su esposa le habla e Hinostroza sigue dirigiéndose a su interlocutor.



CH: Ya, indemnización y (ininteligible) los cien mil soles a cada uno.



Cabe recordar que, hace dos semanas, otro audio de Hinostroza Pariachi revelado por “Panorama” revela que el ex presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema le dice a su interlocutor que no entiende a quién se refiere con “señora K”. En respuesta, este le indica que “la de la fuerza número 1”.

En conversación con RPP, Hinostroza no quiso revelar el pasado 11 de julio a quién se refería con el término “señora K” durante el diálogo.



Posteriormente, Keiko Fujimori aseveró en un video publicado en Facebook: “Algunos medios de comunicación han señalado de alguna manera que la ‘señora K’ mencionada en un audio era yo. Al respecto, yo ya me manifesté, nunca he solicitado tal reunión, nunca he estado en la casa del señor Camayo. Señores, yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos".