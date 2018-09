César Hinostroza niega haber dicho que Miguel Torres es la "señora K"

El suspendido juez supremo César Hinostroza negó este martes que haya afirmado a un medio de comunicación que el congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) sea la "señora K".

Hinostroza, protagonista de numerosos audios que evidenciarían presuntos actos de corrupción de jueces, fiscales y miembros de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), remarcó que se le vienen atribuyendo "infundios" al congresista Miguel Torres, por lo que se ve obligado a hacer una aclaración al respecto.

En comunicación con RPP, explicó que atendió una llamada telefónica de un periodista del programa de TV "Punto Final" para responder sobre la denuncia constitucional del fiscal supremo Pablo Sánchez.

"[El periodista] me hizo presente de la declaración de un colaborador eficaz que decía haberme llamado para concertar una reunión en la casa del señor [Antonio] Camayo con una 'señora K'", relató.

"Ese día no concurrió ninguna dama sino el congresista Torres a un almuerzo. Entonces se cuestionó por qué el colaborador había anunciado a una dama y no al señor Torres, a lo que contesté que le pregunten al colaborador y no a mí", agregó.

Como se sabe, el suspendido juez supremo indicó al programa de TV "Punto Final" que en la conversación en la que el empresario automotor Antonio Camayo le menciona a una supuesta "señora K" que trata de reunirse con ellos, él le siguió “la corriente” y aceptó el encuentro.

“La 'señora K' no era ninguna dama, sino que era el señor Miki Torres […] Cuando yo fui, pensé encontrar a alguna dama [...] Cuando yo fui a la reunión, no había ninguna señora, estaba el señor”, dijo aquel día.

Por su lado, el congresista de Fuerza Popular ha dicho más temprano que no se identifica con la denominación "señora K".

"Nunca he escuchado que me lo digan ni he participado en una conversación en la que se me señale así. En todo caso eso tendrán que preguntárselo a ellos [Hinostroza y Camayo] que son quienes han participado en esa conversación telefónica”, manifestó a la prensa.