César Hinostroza niega haberse reunido con Keiko Fujimori

El juez supremo César Hinostroza Pariachi negó que la “señora K” a la que menciona en un audio difundido hoy por “Panorama” sea Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

“De ninguna manera [es Keiko Fujimori]. No me he reunido con ella, no se trata de la señora por la que usted me pregunta”, dijo a El Comercio.

Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, agregó que no tiene por qué dar cuenta de sus actividades privadas.

“No me he reunido con ninguna persona que tenga relevancia política. Soy juez y en mi vida privada puedo reunirme con quien desee mientras no sea un litigante”, agregó.

Más temprano, Keiko Fujimori publicó un tuit en el que indicó que desconoce tal coordinación y que no existió ninguna reunión.

“#ParaEvitarSuspicacias. Sobre el audio de Panorama en el que se habla de "La Señora", de "K" o de "La Fuerza N°1" dejo claro que desconozco tal coordinación y que #NoExistióReunión”, escribió la ex candidata presidencial.