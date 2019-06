Embajador a Hinostroza: "El tema está encaminado, eso es lo importante" [Nuevo audio]

El Ministerio de Relaciones Exteriores tomó la decisión de separar en el cargo al director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Embajador César Bustamante Llosa, tras la difusión de conversaciones que mantuvo con el prófugo ex juez supremo, César Hinostroza Pariachi, investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Comercio reveló que el diplomático habría ayudado a Hinostroza para gestionar de manera más rápida la tramitación de su pasaporte diplomático. Además, habría ayudado a que la hija mayor del ex juez supremo pueda obtener su visa.

"Yo no sé el número de llamadas, pero sí, esas son. Yo las confirmo y no tengo ningún problema de rectificarlas, ninguno. No recuerdo el número exacto sinceramente, pero si fueran 30, 40, yo no tendría ningún problema en confirmar que así fueron", señaló.

En recientes declaraciones, Bustamante Llosa aseguró que nunca se reunió con Hinostroza, que solo cumplió con sus funciones y que el trato que tuvo con el prófugo ex funcionario fue solo profesional.

No obstante, dos audios más obtenidos por El Comercio dan cuenta que Bustamante habría intercedido para que Hinostroza no tenga ningún inconveniente para obtener sus documentos.

En una nueva conversación que se da el 11 de enero del 2018, Hinostroza se queja con Bustamante por el trato que recibió en la embajada americana pues le informa que le están devolviendo los pasaportes y que ello quiere decir que le “están denegando” la visa.

“Yo lo que quiero pedirte, suplicarte es hasta qué punto serías tan amable de decir cómo se puede resolver ese problema porque me parece un tema un poquito delicado que, a un alto funcionario del Estado peruano, que modestamente soy. Tengo el rango de ministro y congresista, sin ningún antecedente de nada (…) Entonces, cómo este país puede decir que uno no califica, como que soy peligroso, qué será hermano”, le dice Hinostroza.

Es entonces, que Bustamante se ofrece a ver “cómo lo maneja con la sección consular”. “Déjalo ahí, a ver dame tiempo para poder coordinar una reunión con ellos”, le anuncia el diplomático.

Es en ese contexto que luego se realizaría el recordado diálogo entre César Hinostroza y el fiscal supremo, Pedro Chávarry, el 13 de febrero del 2018. Aquí, el entonces juez le pide una constancia de no tener proceso abierto en la Fiscalía de la Nación a Chávarry.

“¿A dónde voy? Para la visa que me piden a Estados Unidos, me están diciendo que adjunte una constancia (…) y el lunes cinco de marzo me ha citado el cónsul”, le cuenta Hinostroza a Chávarry.

El siguiente audio, es del 09 de marzo 2018. En la conversación Hinostroza le agradece al embajador y agrega: “porque me atendieron pues, la vez pasada; el consulado”.

En otra parte de la conversación, Bustamante le dice a Hinostroza: “Yo estuve con él ayer, se me acercó para contarme que ya se había hecho la entrevista y que bueno, que tomará unos días, pero ya el tema está encaminado eso es lo importante”.

El entonces juez supremo le agradece y le indica que a su regreso de su viaje a Washington (Estados Unidos) le dice que le dé “un tiempito para poder reunirnos como lo hicimos allá pues”.

A continuación, los audios completos.

Audio entre César Hinostroza y César Bustamante del día 11 de enero del 2018.

Audio entre César Hinostroza y César Bustamante del día 9 de enero del 2018.

César Bustamante Llosa es el mismo personaje que en julio del 2018 fue protagonista de un audio (del 5 de enero del 2018) junto con Hinostroza y en el que hacen referencia a una reunión con la congresista por Fuerza Popular (FP) Luz Salgado. En aquel entonces, en el Ministerio Público solo lo tenían identificado como “Cesitar”. Hoy se sabe que era el embajador Bustamante.

“Hermanito, disculpa. Mi seguridad está ya hace una hora ahí. Tu secretaria le ha dicho que espere nomás. ¿Tiene que estar esperando?”, le dice Hinostroza. “Sí, sí, ya está subiendo. Acaba de terminar la reunión con Luz Salgado”, responde Bustamante. “Es mi amiga ah. Cualquier cosa. Luz es mi amiga, ¿ya?”, le advierte el ex juez supremo.

-Reitera que nunca se reunió-

Ante estos nuevos audios, Bustamante reiteró a El Comercio que “nunca” se llegó a reunir con Hinostroza. “Sí, le digo, pero nunca me he reunido que él. Además, allá en Lima, supongo. Eso ha ocurrido hace un año y medio”, sostuvo.

El embajador indicó que está regresando al Perú y que una vez en el país podría hacer sus descargos.