Nuevos audios han sido difundidos por el portal IDL-Reporteros. Estos corresponden al jueves cinco de abril pasado, día en el que el juez supremo César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, contactó por teléfono a Antonio Camayo Valverde, gerente general de IZA Motors, para coordinar el viaje que quería hacer con su esposa a Rusia para ver jugar a la selección peruana.



“Hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada. (…) Para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una las entradas por lo menos”, señala Hinostroza a Camayo, que hasta ese entonces no tenía noticias de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre los boletos, según afirma el IDL-Reporteros.



En otro momento de la conversación, Camayo menciona una reunión en Palacio de Gobierno y su acercamiento con un Martín, aparentemente el presidente de la República. Ante esto, el magistrado le pide que sirva como contacto para tender un "puente".

(Audio: IDL-Reporteros)

Más adelante en el audio se escucha a Camayo decir: “Estoy en las altas esferas ahora pe”. A lo que Hinostroza le responde que interceda con el mandatario: “No te olvides de hacer un envío, de un mensaje, con Martín pues”. “Sí, sí, yo el miércoles voy a estar con él, ya en su oficina y vamos a tener una mesa de trabajo”, responde el empresario. “Ya, y ahí me dices. Ahí consúltale si puede, podemos conversar para que haya un puente ahí pues, ¿no?”, sugiere Hinostroza. “Claro, y de ahí no va a ser puente, va a ser puentezaso. (…) Es más, es más… vas a estar, vas a estar quince días con su brazo derecho”, señala el empresario. Sobre esta última persona, Camayo incluso menciona que se trataría de alguien que podría convertirse en el próximo "premier".

De acuerdo al portal de noticias, estas coordinaciones llevaban ya varios meses. Además, señala que el pasado jueves 8 de marzo, el juez supremo tuvo dos conversaciones telefónicas con su esposa, Gloria Gutiérrez, para definir el viaje a Rusia.

(Audio: IDL-Reporteros)

Según información de Migraciones, César Hinostroza salió del Perú el 13 de junio y su esposa tres días después. Ambos viajaron a Rusia, vía Francia; y volvieron juntos a Lima, vía Holanda, el uno de julio pasado.