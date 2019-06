César Hinostroza: PJ decidirá mañana si archiva investigación por lavado de activos

El Poder Judicial se pronunciará este jueves 27 de junio sobre el recurso que presentó la defensa del ex juez supremo César Hinostroza para que el Ministerio Público archive la investigación que se abrió en su contra por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Según informó El Comercio, se trata de la investigación que se inició por la adquisición de un inmueble en Estados Unidos valorizado en USD$300 mil. El caso se viene investigando desde el 31 de julio del 2018. El pasado 30 de marzo la fiscalía de lavado de activos dispuso una ampliación por 12 meses más.

El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del sistema contra Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, Jorge Luis Chávez Támariz, leerá su resolución mañana a las 11 a.m.

El magistrado dio esta fecha luego de la audiencia de hoy, la última en la cual escuchó a las partes involucradas en el pedido de César Hinostroza para que se apruebe una tutela de derechos que interpuso tanto el ex juez como su esposa, Gloria Gutiérrez Chang.

El caso llegó a las manos de Chávez Támariz luego que la Sala de Apelaciones determinara que debía pronunciarse un nuevo juez tras una primera resolución que declaraba improcedente su recurso.

La defensa de César Hinostroza alega que la investigación por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble en Estados Unidos fue archivada y que esta no puede ser reabierta, tal y como dispuso la fiscalía de lavado de activos el año pasado.

En respuesta, el Ministerio Público ha mostrado en las audiencias que el proceso fue reactivado por considerar que no se puede hablar de una cosa "decidida" si es que no se ha llevado a cabo una investigación diligente que demuestre la inocencia del ex juez supremo.

"El caso se ha reaperturado porque se consideró la existencia de una ineficiente investigación [...] Si faltan elementos de convicción, no hay cosa decidida. Ninguna de las investigaciones se ha pronunciado sobre la falta de licitud", dijo el fiscal adjunto de lavado de activos Walter Sanz Gallegos en una audiencia de mayo.

César Hinostroza se encuentra prófugo de la justicia en España, a la espera de que la Sala de Audiencias de este país se pronuncie por la apelación que presentó en contra de la orden de extradición en su contra emitida en primera instancia.