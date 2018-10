César Hinostroza: pleno incluyó organización criminal en informe

El pleno del Congreso aprobó esta mañana una cuestión previa para incorporar en la acusación constitucional en contra del suspendido juez supremo César Hinostroza el presunto delito de pertenecer a una organización criminal.

La cuestión previa, solicitada por el congresista César Segura (Fuerza Popular), tuvo 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Tras dicha votación, el parlamentario Yonhy Lescano (Acción Popular) presentó otra cuestión previa, a fin de atribuirles el mismo delito a cuatro ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El pedido fue votado y aprobado por separado en los casos de Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila y Orlando Velásquez.

Según lo resuelto por la Comisión Permanente la semana pasada, Hinostroza debe ser suspendido e inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un periodo de diez años. No obstante, lo excluyó de considerarlo miembro de la organización criminal "Los cuellos blancos del Puerto" con el voto de miembros de la bancada de Fuerza Popular.

Durante su exposición de defensa, César Hinostroza rechazó haber cometido actos de corrupción.

"Le digo a más de 30 millones de peruanos que, durante 35 años de carrera judicial, nunca he sido materia de denuncias por corrupción. Niego ser el juez más corrupto como me tilda muchísima gente, sobre todo algunos políticos", refirió ante el pleno del Parlamento.

César Hinostroza criticó que el informe de Oracio Pacori (Nuevo Perú) le impute el presunto delito de crimen organizado. Agregó que el documento no incluye elementos suficientes para atribuirle ese ilícito.

"Se ha dicho que si el Congreso no aprueba el delito de organización criminal, se está impidiendo que el Ministerio Público investigue. Eso no es cierto. Cuando salieron los audios, ¿acaso el señor Pablo Sánchez no abrió investigación de inmediato? Claro que lo hizo [...] Se necesitan datos objetivos, concretos y aquí no hay nada", acotó.

El pleno del Parlamento debatirá el informe de Pacori después de escuchar a todos los imputados. Falta que expongan los ex integrantes del CNM Orlando Velásquez, Guido Aguila y Julio Gutiérrez Pebe. Iván Noguera hizo uso de la palabra durante la mañana.