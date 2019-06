César Hinostroza: Procurador Enco pide a Fiscalía investigar a diplomático

La Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Amado Enco, solicitó a la Fiscalía el inicio de una investigación preliminar contra el embajador César Bustamante Llosa, quien ayudó al ex juez supremo César Hinostroza a tramitar con rapidez pasaportes diplomáticos y visas.

Los presuntos delitos que menciona el procurador Enco son tráfico de influencias (artículo 400 del Código Penal) y patrocinio ilegal (artículo 385 del Código Penal).

►¿Quién es César Bustamante, el embajador que ayudó a Hinostroza?

►El contacto diplomático de César Hinostroza [Audios]

El pedido fue presentado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.

El documento de la Procuraduría Anticorrupción, al que El Comercio tuvo acceso, incluye como antecedentes los audios de las conversaciones entre Bustamante e Hinostroza, que fueron difundidos la semana pasada por este diario.

Tras difundirse los primeros audios, el ex director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares aseguró que no es amigo de Hinostroza y que su trato hacia él fue por su condición de vocal supremo.

"Yo no soy amigo del señor Hinostroza, él tiene una forma de conversar que ustedes la conocen y todo el Perú la conoce. Era un vocal supremo sin ningún tipo de acusación en ese momento y a mí me enseñaron en mi familia que hay que ser educado en las conversaciones, más aún tratándose de un vocal supremo que me llama a plantearme unas consultas profesionales", expresó en Canal N.

El 15 de junio, El Comercio difundió en exclusiva audios y un informe referidos a al menos 34 conversaciones telefónicas de Bustamante e Hinostroza entre diciembre del 2017 y marzo del 2018.

"Del relato circunstancial de los hechos se advierte que el embajador César Bustamante Llosa, en su condición de director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, habría influido en el trámite del proceso de obtención de los pasaportes diplomáticos y visas diplomáticas, con la finalidad de que estos sean favorables a César Hinostroza", reseña el oficio de la Procuraduría.

Procuraduría Anticorrupción pide a Fiscalía investigar a diplomático que ayudó a César Hinostroza

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el inicio de una investigación al embajador César Bustamante Llosa.

A través de un comunicado, la cancillería también determinó que el diplomático deje el cargo de director general de Comunidades Peruanas en el exterior y asuntos consulares, así como otros en los que haya sido designado.

"Nosotros hacemos una investigación de carácter preliminar que justamente el viceministro le pide a la oficina de Recursos Humanos, para que determine si hay mérito suficiente para hacerle un proceso disciplinario de forma. Aquí lo que cuidamos es el debido proceso", explicó en aquel momento el canciller Néstor Popolizio.