Por Alexander Villarroel / Luis Paredes

El ex juez supremo César Hinostroza se fugó del país ante un inminente proceso en su contra al estar vinculado con la presunta organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto". Ayer el Gobierno confirmó su salida a través de la frontera con Ecuador.

Esto desencadenó una nueva crisis entre todos los actores involucrados, que son principalmente tres: El Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público. Ante ello, El Comercio trasladó la consulta a tres abogados penalistas para que nos brinden su posición al respecto.

Para los abogados Luis Lamas Puccio y Enrique Ghersi, el Poder Ejecutivo es el que tiene mayor grado de responsabilidad en la fuga de César Hinostroza. Esto, argumentaron, debido a que articula al Ministerio del Interior y este a su vez a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la policía.

Ambos recordaron que el ex magistrado contaba con un impedimento de salida del país, dictado desde el 13 de julio pasado. Por eso, responsabilizaron en primer lugar al Ejecutivo. “Esta persona para poder haber ingresado a otro país, se supone que salió por Tumbes, tenía que tener el sello de salida [en su pasaporte] y ese sello debió haberlo impuesto alguna autoridad”, expresó Lamas Puccio.

Precisamente, el abogado Enrique Ghersi fue más allá y remarcó que con la salida de Mauro Medina, quien fuera titular de la cartera del Interior, no basta.

“Ha renunciado el ministro, asumiendo su responsabilidad política correctamente, pero falta la renuncia del superintendente de Migraciones y el director de la Policía. Había una orden arraigo judicial vigente. Era su deber ejecutarlo”, manifestó.

Sin embargo, esta posición no la comparte el abogado Mario Amoretti. Para él, el primer grado de responsabilidad lo debe asumir el Congreso, debido a que con un retraso de 12 días (y en medio de los rumores de una fuga de Hinostroza) envió el expediente de la acusación constitucional al Ministerio Público.

Para Mario Amoretti, solo por este hecho, el Congreso es, en principio, responsable de la salida de César Hinostroza. “Porque el artículo 100 de la Constitución señala de forma expresa que el Congreso debe remitir la resolución y todo lo actuado para efectos de que el fiscal de la Nación formalice las denuncias”, indicó.

Mario Amoretti aseveró que “la fiscalía no puede actuar en tanto no le remitan toda la documentación del Congreso” puesto que Hinostroza gozaba de inmunidad por su cargo. En tanto, indicó que el segundo responsable es el Ejecutivo, puesto que el Ministerio del Interior “ha debido vigilar” las fronteras. “Eso no vendría sino a demostrar que hay casos de corrupción”, refirió.

Por otro lado, respecto al caso de la demora en el envío del expediente, Lamas Puccio estimó que, habiendo ya un impedimento de salida del país, el Poder Judicial no habría dictaminado una prisión preventiva en contra de Hinostroza toda vez que “tenía domicilio conocido y arraigo”. “Es muy posible que una detención preliminar en esos términos no hubiera prosperado”, dijo.

─ ¿Vía más rápida? ─

El abogado Mario Amoretti manifestó que el siguiente paso para lograr que César Hinostroza retorne al país para afrontar la justicia es que se busque que España lo expulse. Citó casos como los de Martín Belaunde Lossio, Rodolfo Orellana y hasta el de Vladimiro Montesinos. “Depende de la gestión a nivel diplomático que se realice”, sugirió.

Ghersi hizo hincapié en que la expulsión se hace “por razones migratorias formales” y que esta no cabe hasta que la solicitud de asilo político no sea resulta en ese país. “La extradición es un trámite judicial que implica un procedimiento formal más largo y complejo”, señaló.

Finalmente, Lamas Puccio advirtió que al salir César Hinostroza “con todas las regularidades”, “si intentaran expulsarlo él va podría plantear un hábeas corpus en España porque habiendo él ingresado ha cumplido con todas las exigencias en materia migratoria”.