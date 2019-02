César Hinostroza tenía orden de videovigilancia antes de fugar del país

El ex juez supremo César Hinostroza tenía una orden vigente de videovigilancia –además del impedimento de salida del país– cuando se fugó por la frontera del Perú con Ecuador hacia España, según un reportaje de "Panorama".

El programa reveló tres pedidos que con ese fin el fiscal supremo Pablo Sánchez hizo a la Policía Nacional. El magistrado realizó las disposiciones en julio, agosto y setiembre del 2018 por la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La última solicitud, según el reportaje, era por un plazo de 60 días y, por lo tanto, tenía una vigencia hasta noviembre del 2018. César Hinostroza se fugó del país el 7 de octubre.

Además, el reportaje precisa que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior ejecutó la orden, en apoyo a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Los agentes, de acuerdo a los reportes enviados y a los que accedió "Panorama", se encontraban ubicados al frente de la casa del ex juez supremo, en el distrito de San Borja.

En un oficio del 5 de octubre, dos días antes de la fuga, una agente informó del seguimiento "con normalidad" en la vivienda.

Antes, el 27 de setiembre, diez días antes, informó de los movimientos de César Hinostroza, cuando este se dirigió al Congreso a emitir sus descargos ante la Comisión Permanente por la denuncia constitucional en su contra, que terminó con su destitución.

El programa periodístico señaló que ni desde la Presidencia del Consejo de Ministro ni desde Palacio de Gobierno respondieron por esta revelación.

Cabe recordar que el primer ministro César Villanueva señaló el 17 de octubre, cuando en conferencia de prensa los representantes del Gobierno confirmaron la fuga, que Hinostroza solo tenía impedimento de salida del país. En ese entonces, no informó que existía videovigilancia frente a la vivienda del ex juez supremo.

Desde el Ministerio del Interior informaron que existió una investigación interna para determinar por qué Hinostroza se fugó a pesar de la videovigilancia. "No se habrían encontrado indicios de corrupción", respondieron.

Por la fuga, Mauro Medina renunció al cargo de ministro del Interior. A "Panorama" respondió que desconocía sobre el monitoreo a Hinostroza.

En diálogo con El Comercio, el fiscal supremo Pablo Sánchez consideró que la información del reportaje "no es completa". En el informe periodístico se cuestionó que el ex fiscal de la Nación no haya manifestado que existía la orden de videovigilancia después de conocerse la fuga.

"No es completa la información. Se ordenó la videovigilancia, no solo para Hinostroza, sino también para otras personas. No se podía decir abiertamente, pues se iban a enterar", manifestó.