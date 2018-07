César Hinostroza pidió apoyo mediático para fiscal Pedro Chávarry

Un nuevo audio difundido este lunes revela que el suspendido juez supremo César Hinostroza realizó gestiones para mejorar la imagen ante los medios del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El audio fue difundido anoche en Canal N y en él se le oye dialogar con el empresario Antonio Camayo Valverde, gerente general de IZA Motors.

Según da cuenta la grabación, Hinostroza llama por teléfono a Camayo, a quien siempre se refiere como ‘Toñito’. Tras saludarse, Camayo interroga “¿cómo fue todo, ya está todo?”. Hinostroza responde que su pedido “está en camino” y replica: “Hermano, no te olvides del gordito pe’”.

Luego de que el gerente general de IZA Motors le dice que ya está tramitando esa solicitud, Hinostroza le menciona que su amigo Pedro Chávarry, “el futuro fiscal de la Nación”, quiere comunicarse con él porque necesita reunirse con los medios de comunicación.

“No sé si tú puedas hacer en tu casa [un almuerzo], con los que se pueda, ¿no? […] A todos los medios amigos tuyos nomás, ¿no?”, le dice Hinostroza.

“Ya se están metiendo los caviares pues, están vetándolo a mi amigo”, insiste el suspendido juez.

En diálogo con este Diario, Chávarry señaló que tomará medidas contra Hinostroza y dijo no conocer a Camayo. Además, afirmó que no requería ningún acercamiento con la prensa. “No he tenido necesidad de convocar a nadie ni de ofrecer almuerzos”, manifestó.

Agregó que él no tiene agrado por hacer convocatorias de prensa, y que ello puede ser verificado.

El domingo, la procuraduría anticorrupción anunció que solicitará que Chávarry se inhiba en las investigaciones contra el juez supremo César Hinostroza.

Vale anotar que el portal “Gato encerrado” dio a conocer otro audio entre Camayo e Hinostroza en el que el primero le pide al segundo que le escriba un discurso al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, para que se presente en el programa que conduce la periodista Milagros Leiva.

A continuación, el audio al detalle.



Antonio Camayo: Aló, maestro.

César Hinostroza: Toñito, ¿te olvidaste de tu amigo?

AC: No, yo voy a una reunión y hablaron del maestro, del más grande.

CH: Ja, ja. ¿Cómo estás, mi hermano?

AC: Pucha, mi pecho se infló, así, parecía esos globazos… Este, aerostáticos, así.

CH: Ya, ja, ja.

AC: ¿Cómo fue todo, ya está todo?

CH: Todavía no hay nada. Ta’ en camino todo.

AC: Ah, bacán…

CH: Ta’ en camino, está en camino. Oe, hermano, dos cositas, no te olvides del gordito pe’, tiene que cumplir con lo que tengo de la vez pasada [ininteligible].

AC: No te preocupes, eso está en camino.

CH: Ya, uno. Dos.

AC: Ya.

CH: Mi amigo Gonzalo Chávarry quiere hablar urgente contigo.

AC: ¿Con quién?

CH: El futuro fiscal de la Nación pe’, Gonzalo Chávarry.

AC: Ya.

CH: Quiere una reunión con los medios. No sé si tú puedas hacer en tu casa, con los que se pueda, ¿no?

AC: Ah ya pue’, bacán.

CH: La semana que viene, a partir del martes.

AC: Ya.

CH: Almuerzo. De una vez anota en tu agenda todo, por favor.

AC: Ya, ya.

CH: ¿Ya? A todos los medios amigos tuyos nomás, ¿no?, de todos los medios de comunicación. Escritos, hablados, televisivos acá.

AC: Ya, perfecto.

CH: RPP, todos esos. Entonces les invitas nomás almuerzo y ahí nomás yo ya veo todo. Tienes que decirme con anticipación para comprometerlo a él. ¿Ya?

AC: Ya, fabuloso.

CH: Porque ya se están metiendo los caviares pues, están vetándolo a mi amigo.

AC: Ya…

CH: Y necesita prensa, pues… ¿Ya?

AC: Fabuloso, extraordinario.

CH: Listo. Ya.

AC: Ya, hermano.

CH: Me dices, ah. Yo el lunes te recuerdo.

AC: Sí, sí.

CH: Sí, por favor. Almuerzo, ¿ya?

AC: Ya.

CH: Ya, hermanito, gracias, saludos por casa. Chau, hermanito.

AC: Gracias.