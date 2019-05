César Hinostroza: suspendido juez Chang fue detenido por Caso Cuellos Blancos

El suspendido juez Ricardo Chang Racuay, del Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue detenido hoy por efectivos de la Policía Nacional tras la orden dictada por el juzgado supremo de investigación preparatoria en el marco del caso "Cuellos Blancos del Puerto".

Como se recuerda, según un audio del 16 de abril del 2018 entre el ex juez supremo César Hinostroza y el empresario Mario Mendoza, el primero habría intervenido en la ratificación de Chang en el proceso del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El pedido de detención preliminar, según fuentes de El Comercio, fue formulado por el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón a cargo de la investigación contra jueces y fiscales involucrados en el caso.

El suspendido juez Ricardo Chan Recuay (Foto: Poder Judicial) Poder Judicial

Según la conversación interceptada judicialmente, se escucha que Hinostroza asegura haber hablado a favor de Chang, pero que las opiniones de estas sobre el magistrado constitucionalista, no eran favorables.

Este es el audio entre Mendoza e Hinostroza:

Mario Mendoza: Oye, yo recomendé a nuestro amigo Ricardo, pero después me olvidé de él.

César Hinostroza: ¿Qué Ricardo?

MM: Ricardo Chang

CH: No, todavía pues. Ahora hay que retomar las cosas

MM: Hay bastante negatividad te lo digo

CH: ¿Ah? ¿Sí?

MM: Hay bastante fuerza negativa. A las tres personas que fui, me dijeron ‘uy puchamare’, está difícil.