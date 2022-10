El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, acude este viernes al pleno del Congreso -a partir de las 4 p.m.- para responder un pliego interpelatorio de 31 preguntas. Entre las consultas, se plantea que responda por las posiciones que manifestó el presidente de la República, Pedro Castillo, respecto a la política exterior del país. Estas declaraciones se dieron en la 77 Asamblea General de Naciones Unidas.

Para algunas bancadas, la situación del canciller podría complicarse tras su interpelación luego del mensaje a la Nación que ofreció el jefe de Estado la noche del miércoles y el pedido del Gobierno a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El miércoles se conoció la solicitud que presentaron Castillo y Landa ante la OEA para que se aplique la Carta Democrática Interamericana, en sus artículos 17 y 18, para “preservar la institucionalidad democrática” del país y por considerar que se configura una “nueva modalidad de golpe de Estado” en el Perú. La carta en la que se solicita este mecanismo fue enviada el pasado 12 de octubre a Luis Almagro, secretario general de la OEA.

José Cueto, vocero alterno de Renovación Popular -bloque autor de la interpelación a Landa- dijo a El Comercio que “no se tenga duda” de que luego de la interpelación se podría solicitar su salida de la Cancillería o censura.

“Vamos a escuchar sus respuestas, aunque no tiene ninguna, ya lo hemos escuchado y es penoso. No solo salió a mentir en el Vaticano, sino a promover esa carta llena de mentiras y la esté tratando para encubrir delitos. Eso es inaceptable. [¿Pedirían su salida?] Nosotros sí, ya lo estamos hablando con otros congresistas”, comentó.

En tanto, José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, indicó que primero evaluarán el mensaje que dio el presidente Castillo. “Ayer firmé la moción de vacancia, [el canciller] la tiene bien difícil con lo que hace el gobierno con el tema de la OEA. Eso no fue estratégico ni oportuno. Incluso debió haber esperado que pase lo de la interpelación. Pero los deslices son constantes en este gobierno. Para mañana el canciller lo tiene bien difícil”, agregó.

Sin embargo, desde Alianza para el Progreso (APP) la posición se centraría en lo que contiene la interpelación. Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, dijo que “tanto la interpelación como censura necesita la motivación y, en este caso, eso [de la OEA] no está en la interpelación. Entonces tendríamos que volver a interpelar”.

Asimismo, consideró que personalmente no considera que los últimos hechos sean suficientes para solicitar una salida o censura del canciller Landa. “Personalmente no creo, pero formalmente eso tendría que ser incorporado y tenemos que ceñirnos a lo que dice la interpelación”, concluyó.

En tanto, Carlos Zeballos, vocero de Integridad y Desarrollo, cuestionó que se plantee una censura o salida del Gabinete “por cada cosa que se haga o diga” un ministro. Por el contario, considera que lo que debe hacerse es solicitarse explicaciones sobre aquello que no está en la moción de interpelación. “Él está en su voluntad de hacerlo o no. Pero seguro lo hará, es uno de los más distinguidos dentro del Gabinete. No creo [que sea necesario pedir su salida o censura], lo que sí es solicitarle alguna explicación”, finalizó.

La moción de interpelación a César Landa cuestiona que el presidente Castillo en su visita a Nueva York ha debilitado las relaciones del país con Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos. Algunos hechos que se añaden se encuentra la declaración respecto a las Islas Malvinas, calificadas como “impertinentes”.

En su discurso ante la ONU, Castillo dijo: “En la misma convicción, el Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de la República Argentina en las islas Malvinas y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones para concretar este objetivo imperativo”.

Además, señalan que el jefe de Estado ha deteriorado las relaciones con Marruecos al haber afirmado que el país brinda el “más amplio respaldo a las acciones que debe realizar el representante del secretario general para restablecer el cese del fuego en Sahara Occidental y propiciar una solución negociada y pacífica”. Previamente, Perú había anunciado el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática.

Finalmente, el pliego interpelatorio menciona que el canciller Landa había justificado, en su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el establecimiento de una representación diplomática en Ramallah (Palestina). Según la moción, este anuncio abre un “frente innecesario” con Estados Unidos, la Unión Europea e Israel.