César Nakazaki estima que apelación de PPK se resolvería el lunes

La defensa legal del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó ayer una apelación a la orden judicial de 10 días de detención preliminar por una de las investigaciones que se le sigue por el Caso Odebrecht.

César Nakazaki, abogado del ex mandatario, estimó que el recurso debe elevarse hoy a la sala de apelaciones y que, a más tardar, el lunes 15 debería resolverse.

“La sala tiene 48 horas para celebrar la audiencia y resolver. Así que debe estar pronunciándose entre el domingo y el lunes si es que mañana [hoy] sube el expediente”, declaró a la prensa cuando salía de la prefectura, en el Centro de Lima.

En ese lugar Kuczynski cumplió ayer su segundo día de detención.

En la prefectura también están Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola, ex secretaria y ex chofer de PPK, para quienes también se ha dictado la medida restrictiva.

Nakazaki apeló, además, la detención de Bernaola. En el caso de Kisic, lo hizo el abogado José Ugaz.

En otra declaración a la prensa, Nakazaki consideró que la detención preliminar contra Kuczynski es inconstitucional. Luego informó que el ex mandatario sufrió ayer un alza en la presión, por lo que los médicos tuvieron que examinarlo.

Durante el día, el ex mandatario recibió la visita de los congresistas de Peruanos por el Kambio Mercedes Araoz –quien fue segunda vicepresidenta de la República durante su gobierno–, Ana María Choquehuanca, Jorge Meléndez, Sergio Dávila y Clemente Flores. También del ex ministro Alfredo Thorne.

—Argumento—

En diálogo con este Diario, Nakazaki señaló que el argumento principal de la apelación es que la fiscalía “no ha entregado bastante información relevante” cuando hizo el pedido al Poder Judicial.



“La fiscalía, violando la ley, no ha cumplido con entregarle toda la información al juez. La ley exige que cuando una investigación preliminar tiene más de un año, la fiscalía pone a disposición del juez no solo la información que le conviene, sino toda la información”, indicó.



“Nos hemos entrevistado con el juez y nos encontramos con que la fiscalía nunca le informó que el ex presidente declaró nueve veces por el Caso Westfield. [...] No le informó algo muy importante: el juez, para establecer el peligro procesal, dice que Kuczynski podría influir negativamente en el testimonio de la contadora de Westfield, Denise Hernández. Y el juez no sabía que nosotros hemos revelado la identidad de Denise Hernández, hemos dado su dirección y la ofrecimos como testigo hace más de cuatro meses”, acotó.



El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ordenó la detención.



El despacho del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, investiga a PPK por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agravantes de pertenecer a una organización criminal y su condición de ex funcionario.



La indagación está relacionada a su labor como primer ministro y titular de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo, así como a Westfield Capital y First Capital, empresas vinculadas a PPK.



Este Diario intentó comunicarse con el fiscal Pérez, pero no respondió las llamadas telefónicas.



Sobre la detención preliminar, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo que hay diferentes imprecisiones sobre la decisión del juez. “Lo importante es que se trata de una decisión judicial que tiene que respetarse, tiene que cumplirse y, sobre todo, es una resolución del juez que es recurrible”, afirmó.



Anoche, el abogado José Ugaz informó que Gloria Kisic respondió más de 50 preguntas de la fiscalía y la procuraduría. “Ha quedado claro que la señora Kisic solo se encargaba de operaciones domésticas en el Perú, vinculadas a los gastos cotidianos que el señor Kuczynski tenía en Lima. No ha tenido ningún conocimiento ni participación en las operaciones que la fiscalía cuestiona”, declaró Ugaz.



La fiscalía tomará hoy las declaraciones de PPK y Bernaola.