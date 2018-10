César Nakazaki: “La pena privativa quita la libertad pero no la vida”

César Nakazaki, quien fue abogado de Alberto Fujimori durante el juicio por los casos La Cantuta y Barrios Altos, cuestiona que el juez Hugo Núñez Julca no pidiera un examen médico cuando revisó el indulto humanitario. Considera que el magistrado incurrió en el delito de prevaricato.

— ¿Cuál es su primera impresión sobre la sentencia? ¿Está dentro de los límites del debido proceso?

La estoy terminando de leer, pero mi impresión es que el juez habría incurrido en delito de prevaricato.

— ¿Por qué?

Por dos razones. El ‘incidente de ejecución de sentencia’ es regulado, en el caso de Fujimori, por el CPP de 1949, ve aspectos relacionados con lo principal, no temas accesorios. O sea, el ‘incidente de ejecución de sentencia’ lleva a que se pueda revisar tiempos de condena, condiciones carcelarias, permisos de salida, etc.; no se ha pensado para determinar si un indulto humanitario tiene valor o cumple lo establecido en [la corte de] San José. Eso es otra cosa, es el control de convencionalidad [que no le correspondería al juez Núñez].

— ¿La segunda razón?

Si considero que estoy habilitado por la ley para examinar un indulto humanitario, lo que tengo que ver es el motivo, que es médico. Entonces, lo que tengo que examinar es si existió la fibrilación auricular paroxística. En segundo lugar, si existió, debo examinar si es una enfermedad suficientemente grave como para otorgar un indulto. ¿Dónde está la consulta con los médicos tratantes, dónde están los peritos? No hay ni uno.

— O sea, ¿era razonable hacer un examen médico antes de la sentencia?

No solo razonable, era una exigencia.

— En el Caso Crousillat, se anuló el indulto sin examen médico.

La enfermedad fue una trafa, se la inventaron. Fue un indulto fraudulento. Todos vimos en fotos y en televisión que el señor gozaba de salud. Y apareció después, cuando se lo revisó, que todo había sido un engaño.

— En un momento se pensaba que la Corte IDH podía ordenar esa revisión médica.

Sí, algunos lo pensaban, pero la corte no tiene ese diseño, no tiene esas herramientas.

— O sea, el argumento fundamental, para usted, sigue siendo la salud de Fujimori.

Es que hay una cosa que muchos quieren olvidar o no tienen en cuenta. La doctrina internacional de los derechos humanos no solo tiene un hijito sino mellizos. Uno es el delito de lesa humanidad, para evitar la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos. El otro mellizo es la idea de que la pena privativa de libertad quita la libertad pero no la vida, y el derecho a la salud y la vida tiene que ser preservado. Y eso no solo se aplica a los condenados con deterioro físico sino, por ejemplo, a los pacientes de Alzheimer.