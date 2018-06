César Nakazaki pide que incluyan a PPK como investigado en Caso indulto

César Nakazaki, abogado del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), consideró necesario que la fiscalía reconozca como investigado al ex mandatario a fin de que su defensa legal pueda estar presente en las diferentes audiencias del caso.

El abogado se refirió de esta forma a la reciente decisión de la Corte Suprema, que, según el Ministerio Público, declaró fundado el pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para validar la documentación incautada en la casa de PPK en la indagación previa que se ha abierto por el intento de vacancia y posterior indulto a Alberto Fujimori.

“Una audiencia de convalidación en el cual no haya sido emplazado PPK y no se le haya dado la oportunidad de defenderse genera preocupación, porque nosotros no hemos participado en esa audiencia”, indicó a El Comercio.

César Nakazaki negó que exista algún temor por que se conozca la documentación de la carpeta sobre el indulto incautada durante el allanamiento a la vivienda del ex mandatario, pero acotó que existe información privada sobre dicho caso.

“Una de las razones por las cuales le señalamos al fiscal la necesidad de que nos defina la condición de investigado era para poder plantear la tutela correspondiente con relación a qué documentos puede tener la fiscalía y qué documentos no”, señaló.

Hace unos días, se pudo conocer que Pablo Sánchez dispuso iniciar indagación previa para determinar si hubo favores políticos en el primer intento de vacancia contra PPK, entre ellos, el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori.

Según fuentes de este Diario, los actos previos indagatorios servirán para determinar si se configuraron hechos delictivos y, a partir de ello, encuadrar los posibles delitos en los que pudiera haber incurrido PPK y otras personas.