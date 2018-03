César Nakazaki: PPK es el primer interesado en demostrar su inocencia

El abogado del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), César Nakazaki, explicó que decidieron allanarse al pedido que hizo la fiscalía y que fue aprobado por el Poder Judicial para dictar 18 meses de impedimento de salida del país para facilitar las investigaciones.

"Más allá de si el tema es legal o no, (PPK) es un ex presidente que quiere demostrarle al país y a las instituciones que es el primer interesado en demostrar su inocencia", señaló César Nakazaki al salir de la audiencia en al cual se aprobó la medida coercitiva contra el ex mandatario.

Esta mañana, el juez Juan Carlos Sánchez, del Sistema Especializado en Corrupción, admitió el pedido del fiscal Hamilton Castro debido a las explicaciones que otorgó el Ministerio Público y por la voluntad de la defensa de PPK de aceptar esta restricción.

"Hemos aceptado que se dicte este impedimento de salida por 18 meses a pesar de que, según la ley, el impedimento solo está previsto para procesos penales, no para las etapas procesales", manifestó Nakazaki.

- Sobre allanamientos -

César Nakazaki, luego de la audiencia, se dirigió a atender los dos allanamientos que se llevaron a cabo en manera simultánea en las propiedades de PPK ubicadas en San Isidro y Cieneguilla.

Aunque evitó calificar como apresuradas estas medidas paralelas al impedimento de salida del país, sí dijo que había un intento de obstaculizar a la defensa de PPK.

"Nos traen para discutir un impedimento de salida del país y, a la vez, nos ponen los allanamientos. Es evidente que no quieren que la defensa esté en los allanamientos", concluyó.