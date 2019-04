César Nakazaki presentó apelación contra detención preliminar de PPK

El abogado del ex presidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK), César Nakazaki, presentó hoy la apelación a la detención preliminar dictada por un plazo de 10 días contra su defendido y exigió que el Poder Judicial se pronuncie en dos días.

A su salida de la sede del Poder Judicial, detalló que fue citado para las 3 p.m. a fin de que se le confirme cuándo sería elevado su pedido a la sala de apelaciones.

"Lo que estamos pidiendo es que se respete el proceso. La ley dice que, presentado el recurso, el mismo día se eleva y el juez nos ha citado a las 3 p.m. para definir si va a respetar el plazo legal", señaló.

César Nakazaki precisó que, una vez en la sala de apelaciones, corresponde que se lleve a cabo la audiencia y se pronuncien en un plazo de 48 horas.

Reiteró que es inconstitucional que se haya dictado detención preliminar contra PPK. "Un ser humano procesado mayor de 65 años no puede tener prisión preventiva, sino arresto domiciliario o, alternativamente, vigilancia electrónica. Si una persona procesada no puede ir a la cárcel, un investigado que no está procesado, ¿cómo va a ir a la cárcel?", indicó.

César Nakazaki presentó el recurso de apelación en representación de PPK y de su chofer, José Luis Bernaola.

El abogado José Ugaz hizo lo propio, minutos después, en representación de la ex secretaria de PPK, Gloria Jesús Kisic.

La salud de PPK

El abogado César Nakazaki precisó, de otro lado, que su cliente registró un alza en su presión arterial esta mañana, por lo que fue revisado por un médico.

"Se le tuvo que examinar hoy porque se le subió nuevamente la presión. Hay un informe [...] donde recomiendan que las diligencias sean con prudencia por la edad y las dolencias que sufre. En la mañana fue a revisarlo un médico, a las 8 a.m. hubo un reporte de presión alta", comentó.