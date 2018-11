César Nakazaki vuelve a ser abogado de Alberto Fujimori

El abogado César Nakazaki asumirá nuevamente la defensa legal del ex presidente Alberto Fujimori, según informó este mismo a través de sus redes sociales.

"A partir del día de hoy he encargado al doctor César Nakazaki asumir mi defensa legal en los casos que tengo pendientes. Agradezco su apoyo profesional en un momento tan complejo para mi familia", escribió el otrora jefe del Estado.

De acuerdo a lo mencionado por el ex mandatario, Nakazaki asumiría, por ejemplo, la defensa del ex mandatario por el proceso que se le sigue por el caso Pativilca (Barranca), cuando seis campesinos de esta provincia fueron detenidos y posteriormente asesinados por los integrantes del grupo Colina en 1992.

Como se recuerda, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional decidió rechazar el pedido formulado por la defensa de Fujimori, a fin de excluirlo del proceso.

Esta no es la primera vez que Nakazaki asume la defensa del ex presidente. El abogado estuvo a cargo de los procesos por La Cantuta y Barrios Altos.



Por los casos antes mencionados, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009, luego que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinara que fue el autor mediato de homicidio calificado con alevosía, así como de lesiones graves y secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Luego, renunció a ser defensor de Fujimori en el 2013. Según manifestó a través de un comunicado, las causas de la renuncia quedarían “en el ámbito del secreto profesional”.

Tras 10 años de prisión, Alberto Fujimori recuperó su libertad con el indulto humanitario otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski el pasado 24 de diciembre de 2017. Sin embargo, la gracia presidencial fue anulada por el fallo de la Corte Suprema, a través de una resolución de 225 páginas, de cuya apelación presentada por su predecesor en la defensa de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, también se hará cargo Nakazaki.

Precisamente Pérez Arroyo confirmó también a través de Twitter su alejamiento como abogado de Alberto Fujimori. "Hace dos meses le pedí al ex presidente Fujimori que viera la posibilidad de que otro abogado le represente en los diversos temas de su interés. Mientras tanto yo le vendría apoyando en ello. El día de hoy, por fin me ha comunicado que ya encontró la persona. Le agradezco al ex presidente por su confianza", expresó.

Cabe destacar que con esta decisión, son tres los ex mandatarios defendidos por César Nakazaki: Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK).