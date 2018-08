Carlos Neyra



En octubre del año pasado, la policía interceptó un diálogo entre el hoy detenido abogado Jacinto César Salinas Bedón, sindicado por las autoridades como uno de los presuntos operadores de la red Los Cuellos Blancos del Puerto, y el fiscal superior penal del Callao Carlos Sáenz Loayza. Ambos hablaron sobre una demanda interpuesta en el Poder Judicial contra la Municipalidad del Callao.

El viernes 20 de octubre de 2017, a las 12:36 pm, el fiscal Sáenz llamó al abogado Salinas para pedirle el número de Guido Calderón, quien trabajaba como secretario del Poder Judicial del Callao.

“Necesito hablar urgente porque me han presentado una demanda y quiero que la retiren”, dice Sáenz a Salinas.

Según las investigaciones policiales, el fiscal superior se refería a una demanda interpuesta por Felipe Navarro, un ciudadano aún no identificado, contra la Municipalidad del Callao.

“Felipe Navarro, ya. ¿Y demandado tú?”, preguntó el abogado al fiscal superior, quien enfatizó: “La Municipalidad del Callao”. Y añadió: “Hay dos, un escrito de la misma persona que ha caído para la sexta y la otra para la tercera”.

A las 4:25 pm, Sáenz se comunicó nuevamente con Salinas y le dijo que “Sotomayor” lo había llamado “muy tarde” y que el plazo para resolver la demanda estaba a punto de vencer.

En ese entonces, el alcalde del Callao era Juan Sotomayor, quien renunció al cargo para postular al gobierno regional de esa jurisdicción en las elecciones de octubre de este año.

En la misma conversación, el fiscal superior sostuvo que “Roger”, aún no identificado, tenía el caso. “Sí, Roger […] el pata ese. Ahorita voy a llamar a Celeste, que ella lo capta a él para que rechace eso. ¿Ya?”, señaló.

Antes de su captura, El Comercio se contactó con el abogado César Salinas, quien se comprometió a respondernos. Sin embargo, no lo hizo. Tampoco contestaron las llamadas el fiscal superior Carlos Sáenz ni el candidato a gobernador regional Juan Sotomayor, a quien buscamos en la Municipalidad del Callao y en la agrupación política Vamos Perú.

Conversación del viernes 20 de octubre del 2017 a las 12:36 p.m.

El fiscal superior del Callao, Carlos Sáenz, llama al abogado Jacinto César Salinas Sedón, hoy detenido, para pedirle el número telefónico del hermano de su asistente, quien laboraba en el Poder Judicial de esa región.

Abogado César Salinas Bedón: Aló, Carlitos.

Fiscal superior del Callao, Carlos Sáenz: César.

César: Sí.

Carlos: Hola, compare.

César: ¿Qué dices, hermano? No estuviste la semana pasada.

Carlos: No, pues. Oe, una pregunta.

César: Dime, dime.

Carlos: Oe, ¿tú tienes el teléfono de Guido?

César: ¿De quién? ¿De quién?

Carlos: De Guido, de Guido, que es el hermano de...

César: De Willy. Hermano de Willy.

Carlos: De Willy, ajá.

César: Ah, ya. No lo tengo, pero lo llamo a Willy para que me lo dé.

Carlos: Sí, pues, porque necesito hablar urgente porque me han presentado una demanda y quiero que lo retiren [sic] y, oye, no sé cómo se puede hacer eso.

César: No, sí, sí. Ya, ya, ahorita lo llamo a Willy para que me dé el teléfono para llamarlo.

Carlos: Ya, ya.

César: ¿O le digo de frente que me lo separe, que lo separe?

Carlos: Sí, que lo separe. El demandante es Felipe Navarro.

César: Felipe Navarro, ya. ¿Y demandado tú?

Carlos: La Municipalidad del Callao.

César: Ya, ya, Felipe Navarro contra la Municipalidad del Callao.

Carlos: Hay dos: un escrito de la misma persona que ha caído para la sexta y la otra para la tercera.

César: Ya, ya, ya. Ahorita lo llamo y después te doy el número de él, ¿ya? Para que hables directamente con él.

Carlos: Ya.

César: Ya, Carlitos. Ahorita lo hago.

Carlos: Ya.

Diálogo del viernes 20 de octubre del 2017 a las 4:35 p.m.

En la segunda llamada, el abogado Salinas dialoga con el fiscal Sáenz sobre la denuncia contra la Municipalidad del Callao y le señala quién tendría el caso. El fiscal agregó que “Sotomayor” lo llamó “muy tarde” y que el plazo estaba por vencer.

Fiscal superior del Callao, Carlos Sáenz: César.

Abogado César Salinas Bedón: Sí, Carlos, dice que tiene un…

Carlos: Hola.

César: Sí… Pasó, ¿no? Dice que lo tiene un tal Roger, ¿no?

Carlos: No sé, pe’. ¿Quién lo tiene?

César: Sí, Roger, dice... el amigo, el pata ese. Ahorita voy a llamar a Celeste que ella lo capta a él para que rechace eso. ¿Ya?

Carlos: Ah, ya, ya, pues.

César: Ya, no hay problema. Ahorita la llamo a Celeste y ella lo llama.

Carlos: Claro, ajá. Muy tarde me llamó Sotomayor, porque estaba buscándolo, buscándolo y…

César: Ah ya.

Carlos: Porque el 21 ya tenía el último día, pues por eso te puso.

César: Ah, ya.

Carlos: Ah, ya.

César: Ya, no te preocupes. Ahorita llamo a Celeste para que ella coordine por dentro nomás, ¿ya? Te vuelvo a llamar. ¿Te puedo llamar más tardecito?

Carlos: Sí, sí, no hay problema.

César: Ya, te llamo.

Carlos: Ya, ya.

César: Ya, Carlos. OK, chau.

