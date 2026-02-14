Por Fernando Vivas

Un país estable es un país que goza de estabilidad. Las elecciones se ganan tras la carrera electoral. Un presidente bueno es un presidente que sabe hacer el bien. Las tautologías, memes y gazapos acuñados por Acuña, son, a estas alturas de su vida y obra; su plan de campaña.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Visitas de madrugada a Palacio durante gestión de José Jerí: al menos 73 ingresos terminaron después de medianoche
Política

Visitas de madrugada a Palacio durante gestión de José Jerí: al menos 73 ingresos terminaron después de medianoche

César se lo juega todo, una crónica de Fernando Vivas sobre el candidato y líder de APP y su papel frente a José Jerí
Política

César se lo juega todo, una crónica de Fernando Vivas sobre el candidato y líder de APP y su papel frente a José Jerí

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú
ECData

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú

José Jerí: ¿Con cuántos votos el Congreso podría censurar al presidente de la República?
Congreso

José Jerí: ¿Con cuántos votos el Congreso podría censurar al presidente de la República?