César se lo juega todo, una crónica de Fernando Vivas sobre el candidato y líder de APP y su papel frente a José Jerí

Criticado y escarnecido desde antes de abrir la boca, ha decidido, en creativa junta íntima, que mejor será que se apropie del humor. Solo el autoescarnio puede vencer al escarnio de los otros.

Mientras Carlos Álvarez deja el humor político para ponerse serio, César Acuña lo abraza. De ahí que la campaña de APP esté llena de comedia deliberada. Pero, además, Acuña es ‘cringe’, provoca la risa aún sino la busca y, a veces, choca. Ver el rostro de un niño aterrado al que se le acerca, lo rodea con un brazo y le pregunta “¿tú de grande quieres ser como yo?”, es un viral menos improvisado de lo que parece.

No todos los miembros de APP firman el pedido para que se convoque a un pleno extraordinario. La foto data de cuánto el entonces presidente del Congreso, José Jerí, condecoró al líder de Alianza para el Progreso y gobernador regional. (Foto: César Acuña)

La capacidad de poner tu caricatura en escena, en el Perú tugurizado de candidatos, es un capital político para administrar con el mismo cálculo y celo que pone en sus negocios.

El año pasado conversé con su hijo Richard (ver “APP al 2026: ¿ya llegó a su techo?” del 8/9/2025) y me dijo, premonitoriamente, esto: “Esta será la campaña más importante en la historia del partido, porque el candidato será su presidente fundador y es muy probable que sea la última vez que postule”.

César, familia y partido, se lo juegan todo en esta campaña. Si es así, ¿cómo no van a mandar al traste el mantra de ‘queremos dar estabilidad y gobernabilidad al país’ con el que respondían cada que se les hablaba de vacancia? Si calculan que el gesto de defenestrar a Jerí puede ser electoralmente rentable, pues adiós Jerí.

Aquí algunos de los firmantes del pleno extraordinario

El miércoles, tras 4 horas de debate, el portavoz de la bancada, Eduardo Salhuana, anunció que se plegaban al pedido de firmas para el pleno extraordinario en el que se decidirá la ruta de salida de Jerí.

En realidad, ya César se había adelantado a pedir la renuncia del presidente, el 20 de enero, luego del ‘Chifagate’ pero antes del escándalo de las jóvenes contratadas. Fue solo un gesto, pues la bancada no fue ordenada a suscribir mociones de vacancia o censura. Lo del miércoles fue más serio, pues obligará a Fernando Rospigliosi a convocar el pleno extraordinario anti Jerí. Ha prometido hacerlo pronto.

Es mi plata y mi partido

Pueden estar seguros de que a la bancada apepista no le hace gracia la decisión de empujar la salida de Jerí. Es evidente que el portavoz Salhuana argumenta lo que no cree. Incluso, una congresista de la bancada de 17, Nelcy Heidinger, hizo saber que no se plegará al acuerdo.

Pero Acuña manda en su casa y en su partido y lo que acató el grupo de 16 no fue un pedido, fue una orden. ‘El líder del partido que les ha dado de comer a todos ustedes, otorongos malagradecidos, se juega su futuro político y su papel en la historia, van a acatar lo que les pido, sin chistar, no hay más que discutir, sino, chau, chau APP’. Este es más o menos el mensaje no escrito detrás de la orden.

En conferencia de prensa el miércoles, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, confirmó el acuerdo de bancada: de apoyar la convocatoria a un pleno extraordinario para debatir las mociones contra José Jerí. (Foto: Andina)

El ‘chau, chau, APP’ no me lo he inventado; es lo que se le oye en un audio que un topo grabó en una reunión partidaria hace tres años. A sus congresistas les advertía que sino lograban aprobar una ley que convenía a su campaña para ser gobernador de La Libertad, el partido moría.

César ya es presidente, pero solo de su partido. Se ha acostumbrado a que todos los militantes y dirigentes se refieran a él como ‘presidente’. No sucede eso en otros partidos. Pero ello no significa que esté obsesionado con la presidencia del país.

Sabe que queda muy lejos pues nunca ha peleado siquiera una segunda vuelta, como Keiko. Se contentaría con saltar la valla con holgura y cree que lo va a hacer. Tiene la plata, el aparato, los cuadros y la correa para reírse de sí mismo. También tiene los topos, los traidores, los corruptos, sinvergüenzas y alimañas como las que pueblan su región La Libertad, la más peligrosa del Perú.

Con su 4% de intención de voto en la encuesta de Ipsos aparecida el jueves en Perú21 y 3.8% en la última de Datum en El Comercio, el apepista ya se siente firme en la garrocha, acercándose a pasar la valla. La caída de Jerí, piensa, podría tener como efecto un empujoncito final para cruzar el palo.

Al diablo la estabilidad y gobernabilidad tantas veces invocada. Igual, la responsabilidad de lo que pase en el Congreso, le caerá en primer lugar a los fujimoristas y el castigo popular se atenuará para él, que cae tan simpático en sus memes.

Acuña quiere huir del candelero de Jerí para acercarse a otro, al de la ojeriza popular contra el sistema. La comedia recién empieza.