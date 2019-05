Segura sobre acusación a Chávarry: “Ninguna denuncia tiene privilegio”

La denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry por considerarlo el instigador de la irrupción en una oficina lacrada en el Ministerio Público y de la sustracción de documentos no será priorizada en el Parlamento. Así lo afirmó el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional, César Segura (FP).

Segura indicó que “ninguna denuncia constitucional tiene privilegio alguno”, al ser consultado sobre si la acusación formulada por Ávalos debe tener un trato especial al tratar de la titular de la Fiscalía de la Nación.

“Para nosotros, según el artículo 2 de la Constitución, todos tienen los mismos derechos, más aún cuando en la subcomisión se ha tomado el acuerdo de ver todas las denuncias en orden cronológico. No porque sea el rey de España, el presidente o alguien con cierto poder, voy a permitir que se agende sin que haya cumplido con los procedimientos”, remarcó a El Comercio.

Agregó que la subcomisión debe respetar el “debido proceso” y que este, opinó, parte “por establecer que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho de que sus demandas sean atendidas”.

El congresista de Fuerza Popular explicó que si un integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solicita en la sesión que corresponde que la denuncia interpuesta por Ávalos tenga prioridad, esta medida se llevará al voto y será el pleno del grupo el que decida.

Al ser consultado sobre si esta postura puede ser interpretada como una protección a Chávarry de parte del fujimorismo, Segura respondió que se puede “tomar de cualquier manera”.

“También podría tomarse como que cualquier ciudadano, que no tenga un alto cargo, merece respeto. Esta persona puede decir que no ven su denuncia porque no tiene amigos en la prensa o un congresista que la empuje. Puede preguntar por qué esta sí y la mía, no, que está [formulada] con anterioridad”, subrayó.

“Creo que hay que tener mucho cuidado y ser objetivo, las subjetividad están para las novelas”, añadió.

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evitó pronunciarse sobre si la denuncia de Ávalos contra Chávarry podrá ser analizada en la presente legislatura.

Según el inciso M del artículo 89 del reglamento del Congreso “las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia”. De lo contrario, “son rechazadas de plano”.

“Si me preguntas por esta denuncia no puedo dar una calificación, porque aún no ha ingresado el documento, pero si me hablas de manera genérica, no se puede ver un mismo caso en una misma legislatura”, acotó César Segura.