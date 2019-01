Aunque ratificó su posición de abordar en forma cronológica los casos pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el presidente de este grupo, César Segura (Fuerza Popular) manifestó que acatará un eventual acuerdo de la Junta de Portavoces que plantee priorizar las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, e incluirlas en agenda.

“La decisión que tome la Junta de Portavoces, obviamente la subcomisión en pleno tendrá que acatarlas definitivamente como lo ha hecho siempre”, aseguró Segura en diálogo con El Comercio.

De ser el caso, explicó que las denuncias no necesariamente se verían en las sesiones del 8 y 9 de este mes porque ya hay una agenda contemplada, pero una opción sería llamar a una nueva sesión extraordinaria posterior.

“Una vez que llegue [el acuerdo], se tramita la documentación que trae y lo agendamos. O si hay una decisión, se puede ampliar la agenda. Eso se verá en su momento dependiendo del quórum”, manifestó.

César Segura señaló también que no se trata de un cambio de parecer, pues aseguró haber tenido esa posición antes. Sin embargo, sostuvo que lo que ha hecho es respetar otros procesos pendientes. Sobre este punto, advirtió que otros casos incluso podrían prescribir y los denunciantes incluso podrían tomar medidas legales contra él.

“Me he comprometido en ser célere. Si no avanzo más rápido es porque hubo cuatro sesiones que se frustraron por falta de quórum”, apuntó.

Recordó además que el procedimiento de orden cronológico fue establecido en la gestión de Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) al frente de la subcomisión. Este último recordó ello en comunicación con este Diario explicando que se hizo para que los casos no se vean de acuerdo al interés de determinadas personas o grupos, aunque aclaró: “Pero también se estableció que por excepción y con el voto mayoritario de la comisión se podía ver alguna denuncia rompiendo ese orden de llegada establecido si las circunstancias lo ameritaban”.

—Posiciones—

Cabe recordar que en noviembre pasado se votó en la subcomisión un pedido para que prioricen las denuncias contra Chávarry. Pero, por mayoría, se ratificó la revisión de los casos por orden cronológico. Todos los integrantes de Fuerza Popular —que tiene la mayoría en el grupo— y Javier Velásquez Quesquén (Apra) apoyaron la continuidad del sistema por orden de llegada. En tanto, legisladores de otras bancadas han pedido en reiteradas ocasiones prioridad para atender los expedientes referidos al fiscal de la Nación.

De acuerdo a lo mencionado por Segura, en la Junta de Portavoces se tendría que llegar un acuerdo. Ahí, cada vocero tiene un voto proporcional al número de integrantes de su bancada. Y cabe recordar que, actualmente, Fuerza Popular mantiene la mayoría simple.

Desde Fuerza Popular precisamente, Karina Beteta, no se expresó específicamente a favor de que solo se prioricen las denuncias contra Chávarry, sino que consideró que debería hacerse lo propio con “todos los [casos] que tengan que ver con la fiscalía” y que “la propuesta tendría que ser en paquete”.

"En el tema de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vamos a sesionar el día 8 y el día 9, se van a abordar todos los temas que están en agenda y, además, si alguien quiere pedir que se agenden otros temas, tendrán que ser planteados. Debemos ver sí o sí la denuncia constitucional contra el señor Pablo Sánchez, la denuncia de un miembro del TC que ha mentido en su hoja de vida. La denuncia de Pedro Chávarry también será vista", expresó también la integrante de la subcomisión luego de una reunión con colegas de su bancada en Surco.

Por su parte, Javier Velásquez Quesquén (Apra), refirió que priorizar las denuncias en la subcomisión es una solución. "Eso no significa que yo diga que es inocente o no el doctor Chávarry, pero ese se ve cuando se adjunten las pruebas, se evalúe ese tema. Bajo estas circunstancias, poner en debate eso significaría votar bajo presión y no resolvería el problema del Ministerio Público”, aseveró.

—Planteamientos—

El congresista Marco Arana (Frente Amplio), también miembro de la subcomisión, adelantó a El Comercio que su bancada acordó conversar con miembros de otras fuerzas políticas que pertenecen al grupo para proponer en la Junta de Portavoces de este lunes que Segura dé un paso al costado como presidente del mismo si no incluye en agenda las denuncias constitucionales pendientes contra Chávarry.

Al respecto, Oracio Pacori (Nuevo Perú), cuestionó que Segura no haya tenido una reacción política adecuada anteriormente. El también integrante de la subcomisión estimó que su bancada se sumaría al pedido del Frente Amplio “en vista que no encontramos una reacción positiva a la situación de crisis que está viviendo el país”.

“Yo ya no fijaría mis expectativas dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que debe ser reorganizada sí o sí con las nuevas bancadas”, dijo acotando que el ingreso de representantes de estas al grupo no tendría que esperar hasta julio, cuando suelen darse las recomposiciones.

Sobre ese punto, el ex oficial mayor del Congreso, José Elice, comentó que la reorganización de las comisiones tendría que plantearse a partir de la Junta de Portavoces, que —en principio— tendría que hacer la propuesta al pleno del Legislativo para aprobar un nuevo cuadro. “Aparentemente se tendría que esperar hasta julio, pero no necesariamente es así. Este es un tema de negociación política que se hace con quienes integran la Junta de Portavoces, no necesariamente en una sesión formal”, señaló.